ПСЖ совершил невероятный камбэк и вышел в полуфинал ЛЧ: спортивные итоги 12 августа

Французский ПСЖ, забив два гола в добавленное время, вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" сделало предложение по хорватскому нападающему.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 12 августа.

Кроме того, "Шахтер" установил уникальное достижение в Лиге Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В невероятном матче определился первый полуфиналист Лиги чемпионов

"Шахтер" установил уникальное достижение в Лиге Европы

Чемпион Европы уронил на себя штангу в 400 кг: страшный момент попал на видео

"Динамо" сделало предложение по хорватскому нападающему – СМИ

Российский чемпион ОИ призвал "лупить как собак" митингующих в Беларуси

Россия – не страна для жизни, – вернувшийся в Беларусь спортсмен

Изменились возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов