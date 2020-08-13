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ПСЖ совершил невероятный камбэк и вышел в полуфинал ЛЧ: спортивные итоги 12 августа

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,6 т.
ПСЖ совершил невероятный камбэк и вышел в полуфинал ЛЧ: спортивные итоги 12 августа

Французский ПСЖ, забив два гола в добавленное время, вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" сделало предложение по хорватскому нападающему.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 12 августа.

Кроме того, "Шахтер" установил уникальное достижение в Лиге Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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