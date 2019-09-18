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18 сентября • обновлено в 10:50
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ПСЖ – Реал: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал" сыграют в одном из самых интересных противостояний первого тура Лиги чемпионов.

Богатейшие клубы планеты сойдутся в Париже на стадионе "Парк де Пренс" в среду, 18 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ – Реал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПСЖ – РЕАЛ

Лига чемпионов. 1-й тур
Группа А

Париж, стадион "Парк де Пренс"
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

ПСЖ – Реал

ПСЖ – Реал

"Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 0:0

ПСЖ (ориентировочный состав): Навас – Маркиньос, Силва, Кимпембе, Бернат – Гуйе, Верратти, Эррера – Ди Мария, Икарди, Сарабия

"Реал" (ориентировочный состав): Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос, Каземиро, Хамес – Бэйл, Бензема, Азар

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12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех! В столице Франции сегодня пройдут разборки двух богатейших клубов Европы ПСЖ и "Реала". Лига чемпионов начинает с места в карьер!

Как сообщал OBOZREVATEL, ПСЖ понес катастрофические кадровые потери перед стартом в Лиге чемпионов, лишившись трех главных своих звезд.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
Франция Париж
Теги
Реал Мадрид ПСЖ
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