ПСЖ понес чудовищные потери перед битвой с "Реалом" в Лиге чемпионов

Французский ПСЖ потерял почти всех своих лидеров перед ответственным матчем с мадридским "Реалом" в рамках 1-го тура Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар пропустят матч с "Реалом" Instagram

По информации Marca, нападающие французского клуба Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани пропустят поединок 1-го тура ЛЧ из-за травм. Мбаппе получил повреждение подколенного сухожилия в конце августа в матче Лиги 1 с "Тулузой". На прошедшей неделе футболист начал тренировки по индивидуальной программе.

Кавани травмировал правое бедро в том же матче с "Тулузой" и до конца не восстановился. Его появление в стартовом составе вряд ли возможно, сообщает СМИ.

Не рассчитывают в ПСЖ и на Неймара. Бразилец не сможет сыграть с "Реалом" из-за дисквалификации за оскорбление арбитров в игре 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против "МЮ".

Поединок ПСЖ - "Реал" пройдет в Париже в среду, 18 сентября. Начало - в 22.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Франции Неймар забил эффектный гол "ножницами" на 92-й минуте и принес команде победу.

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