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ПСЖ отреагировал на трансфер Неймара в "Барселону"

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Французский клуб "Пари Сен-Жермен" подыскал замену бразильскому нападающему Неймару, который может вернуться в каталонскую "Барселону". Чемпион Франции планирует усилиться форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

ПСЖ готов выложить за французского футболиста 150 млн евро. Правда, если в декабре звезда "Атлетико" получит "Золотой мяч", парижанам придется увеличить свои расходы, сообщает AS.

Французская команда хочет собрать в своем составе атакующую связку сборной Франции Гризман – Мбаппе, которая помогла команде Дидье Дешама стать чемпионом мира-2018.

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Напомним, что переход Неймара в ПСЖ стал самым дорогим на трансферном рынке в истории футбола. За бразильского форварда парижане выложили 222 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, около месяца назад Неймар встречался с руководством "Барселоны" для обсуждения своего возвращения в команду. Каталонцы ответили бразильцу решительным отказом. Однако на днях в СМИ появилась информация, что "сине-гранатовые" хотят снова подписать Неймара.

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персоны
НеймарАнтуан Гризманн
Объекты
ПСЖФК Барселона
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