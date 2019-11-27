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29 ноября • обновлено в 12:25
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ПСЖ невероятным образом отыгрался в матче Лиги чемпионов с "Реалом"

2.7т
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Французский "ПСЖ" забил два мяча в течение двух минут выездного матча пятого тура Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", совершив фантастический камбек.

После разгромного поражения в первой игре между командами испанцы были решительно настроены на реванш на "Сантьяго Бернабеу". Они уверенно контролировали ход игры на протяжении всего поединка и на 79-й минуте довели преимущество до двух мячей благодаря дублю Карима Бензема.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Evening Standard

Казалось, что игра сделана, но невероятным образом через три минуты на табло горел счет 2:2. Сначала Мбаппе воспользовался ошибкой Варана и Куртуа, а затем Сарабия послал мяч прямо в девятку ворот хозяев и установил окончательный результат матча.

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Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов по итогам пятого тура. "ПСЖ" уже точно первый, а "Реал" – второй.

Как сообщал OBOZREVATEL, конкуренты донецкого "Шахтера" по группе Лиги Чемпионов сыграли с удобным для украинской команды результатом.

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Карим Бензема Килиан Мбаппе
Место
Испания Мадрид
Теги
Реал Мадрид ПСЖ
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