ПСЖ назвал космическую сумму за Неймара

Руководство французского ПСЖ в случае получения выгодного предложения, готово отпустить бразильского нападающего Неймара в другую команду не менше, чем за 300 миллионов евро.

По сообщению газеты Le Parisien, если желающие найдутся, то Неймар побьет свой же рекорд по стоимости футболиста. В августе 2017 года французы выкупили бразильского форварда у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Второе место по самым дорогим трасферам у француза Килиана Мбаппе, который перешл в ПСЖ из "Монако" за 180 миллионов.

Неймара в ПСЖ преследуют травмы

Действующий контракт 27-летнего Неймара с "Пари Сен-Жермен" заканчивается в 2022 году, однако футболист не раз заявлял, что не против сменить клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский форвард ПСЖ Неймар был избит девушкой, которая обвинила его в изнасиловании и применении физической силы.

Соответствующее видео появилось на странице Tina #LecoNão в социальной сети Twitter.

В ролике, который был снят из соседней комнаты гостиничного номера, видно, как футболист и девушка ложатся на кровать, а через некоторое время Неймару достается несколько ударов по голове.

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