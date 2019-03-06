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Триллер и спасение! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: все подробности 1/8 финала Лиги чемпионов

9.4тЧитать материал на украинском

Плей-офф Лиги чемпионов продолжается ответными поединками 1/8 финала, и на очереди был отличный "батл" между французским "ПСЖ" и английским "Манчестер Юнайтед".

До первого матча этого противостояния тяжело было определить фаворита, но в Англии "ПСЖ" неожиданно обыграл "МЮ" (2:0). Теперь новой команде Уле-Гуннара Сульшера пришлось совершить чудо в Париже, чтобы пройти дальше. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча в Париже, который начался в 22:00 по киевскому времени.

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА (ОТВЕТНЫЙ МАТЧ)

Париж (Франция). "Парк де Пренс". 22:00

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:3 (общий счет - 3:3)

Гол: Бернат (12) - Лукаку (2, 31), Рэшфорд (90+3, пен)

ПСЖ (4-2-3-1): Буффон — Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат — Вератти, Маркиньос — Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария — Мбаппе

Запасные: Ареола (гк), Паредес, Кавани, Менье, Чупо-Мотинг, Кюрзава, Дагба

"Манчестер Юнайтед" (4-3-3): де Хеа — Линделеф, Байи, Смоллинг, Шоу — Янг, МакТомини, Фред — Перейра, Лукаку, Рэшфорд

Запасные: Ромеро (гк), Рохо, Далот, Гарнер, Чон, Гомес, Гринвуд

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"Манчестер Юнайтед" пока стал третьим четвертьфиналистом ЛЧ после "Аякса" и "Тоттенхэма". В параллельной игре сегодняшнего вечера "Порту" и "Рома" перевели противостояние в овертайм, в основное время двух матчей обменявшись победами 2:1.

Видео решающего гола Рэшфорда с пенальти

Реакция Неймара в последние минуты, как говорится, "бесценна"

Статистика всего матча

Триллер и спасение! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: все подробности 1/8 финала Лиги чемпионов
Триллер и спасение! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: все подробности 1/8 финала Лиги чемпионов

Невероятный поединок сегодня выдали команды! А "Манчестер Юнайтед" впервые в истории прошел в ЛЧ дальше после домашнего поражения с разницей в два мяча

НА ЭТОМ ВСЕ! Завершается наш сумасшедший матч, и МЮ делает камбэк - 3:1 (общий счет - 3:3, но англичане идут дальше за счет большего количества выездных голов)

90+10. ПСЖ подал после стандарта, но Лукаку уверенно выбил мяч со штрафной

90+9. Шоу получает желтую карточку

90+7. Массированная атака ПСЖ, Маркиньос в штрафной в попытке удара нарывается на защитника, но здесь уже никакого пенальти рефери не поставит

90+6. Одна из последних атак ПСЖ, рпасный прострел Ди Марии, но на дальней штанге - никого из парижан

90+4. В шоке весь Париж вместе с Тухелем, который на последние мгновения выпускаем вместо Дани Алвеса нападающего Кавани

90+3. И ЭТО ГОООООООООООЛ! Невероятно! Решфорд сильным ударом в правый верхний угол забивает, и МЮ ведет 3:1! А это значит, что на данный момент уже "Манчестер" проходит дальше

90+1. И это пенальти! Дамир Скомина указывает на "точку"

90+1. А вот и VAR! Далот бил, и защитник ПСЖ заблокировал удар не без помощи руки! Игроки МЮ давят на арбитра, который пошел смотреть повтор - штрафной или же пенальти?

90. Три минуты добавил арбитр ко второму тайму

88. Доигрывают команды, но если ПСЖ все устраивает, то МЮ уже из последних сил идет в атаку, но без особых успех

87. Последняя замену у МЮ - вместо Янга в полузащите играет Гринвуд

84. Штанга! У ПСЖ Бернат попадает в каркас после добивания с острого угла в моменте, когда мог забивать Мбаппе, но де Хеа отбил

80. Замена у МЮ - вместо Перейры играет Чон

77. Навес в штрафную от ПСЖ, но защитники МЮ не теряют бдительности

75. Едва отыграл Паредес пять минут после выхода со скамейки, а уже умудрился получить желтую за жесткий фол

70. Двойная замена сразу у ПСЖ: вместо Керера - Паредес (который больше ориентирован на атаку), а Дракслера в полузащите заменит Менье

68. Ух, 4 в 4 убегал в контратаку МЮ, но Лукаку не смог нормально отдать передачу и потерял мяч

64. Пошли фолы с обеих сторон, но команды не могут толком использовать штрафные в центре поля

57. Лукаку после столкновения неприятно морщится от боли в голеностоп, но продолжает игру форвард МЮ

56. Охох! Мбаппе, находясь спиной к воротам, в касание не глядя (!) отдает разрезную передачу в штрафную на Ди Марию, и тот без проблем перебрасывает Буффона! Гол-конфетка, но у Ди Марии зафиксирован офсайд

49. Начало второго тайма за "Манчестером", спокойно пока действуют англичане, а Лукаку действует глубоко

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

На поле уже футболисты, через пару минут игра возобновится. А пока вашему вниманию видео второго гола Лукаку, с помощью чего МЮ вышел вперед (1:2)

Готовы уже команды выйти на второй тайм, обсуждая игры у тоннеле в подтрибунке

Отличная атмосфера сегодня на трибунах "Парк де Пренс"

Статистика первого тайма

Триллер и спасение! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: все подробности 1/8 финала Лиги чемпионов

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН. "Манчестер Юнайтед" впереди - 2:1

45. Одну минуту добавил рефери к первому тайму

44. Мбаппе перехватил мяч в центре и убежал в контратаку почти один в один с защитником, но сам запутался в ногах на скорости и запорол перспективный выпад

41. Молодой защитник Далот неожиданно ворвался в штрафную и шел на передачу, но ПСЖ таки ликвидировал угрозу и не позволил пробить

37. Решфорд после заброса со штрафного вышел чуть ли не тет-а-тет с Буффоном и пробивал с угла вратарской, но мимо. Хотя все это неважно в свете того, что рефери сигнализировал офсайд

36. А вот и первая замена в игре - вместо защитника Байи появляется молодой Далот. Морщится Байи от боли, уходя с поля

35. А пока вашему вниманию видео второго гола в игре, когда ПСЖ сравнял счет усилиями Берната

34. Ди Мария на эмоциях жестко "принял" в столкновении МакТоними, за что получил "горчичник"

31. ЧТО ДЕЛАЕТСЯ??? ГОООООЛ!!! Лукаку снова забивает - 1:2! После несложного удара Рэшфорда от газона Буффон не смог зафиксировать мокрый мяч, и Лукаку отлично сыграл на добивании! Опять МЮ впереди!

29. Убежали в контру "манкунианцы" (Рэшфорд обошел Керера), но оказавшись в штрафной, то ли прострелил, то ли ударил - в любом случае неудачно

24. У Мбаппе в противостоянии с МЮ за, можно сказать, полтора матча - гол и голевая передача

21. Видео первого гола в игре - у МЮ забивал Лукаку

20. Ди Мария пробивал в дальний угол практически с угла штрафной - опасно, но все же мимо

18. Отличная быстрая атака ПСЖ, и опять Бернат пробивал уже со штрафной, но левой ногой и не совсем удобно, и де Хеа отразил

13. Теперь МЮ надо снова забивать минимум 2 мяча. Но теперь уже при любых раскладах овертайма не будет

12. ГОООООЛ! ПСЖ сравнивает - 1:1! Парижане отлично нашли брешь в защите МЮ на лини штрафной, Мбаппе дали разрезной пас на забегание, и скоростной Киллиан прострелил вдоль линии вратарской - совершенно свободному Бернату у дальней штанги оставалось только добежать и подставить ногу

11. Контролирует ПСЖ мяч, но дело пока ограничилось лишь несколькими опасными прострелами

6. Хорошая передача в разрез на Мбаппе, но форвард ПСЖ не дотягивается до мяча, чтобы замкнуть пас

3. ПСЖ и весь Париж немного в шоке, но для них пока все по-прежнему - по сумме двух матчей французы впереди. Но МЮ хватит еще одного гола (при своих "сухих" воротах), чтобы минимум перевести игру в овертайм

2. ГОООООООООООЛ! Быстрый гол в игре, и этот гол на счету МЮ! Лукаку забивает! Ошибка защиты ПСЖ, Лукаку убегает от Тиагу Силвы, проскакивает Буффона и забивает с острого угла! Невероятное начало матча!

МАТЧ НАЧАЛСЯ! ПСЖ повел игру

3 МИНУТЫ ДО МАТЧА. На поле команды, выслушав гимн ЛЧ, разыгрывают мяч и половины

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Все уже готово к началу игры, и команды уже потихоньку собираются в подтрибунном тоннеле

20 МИНУТ ДО МАТЧА. Фанатская поддержка МЮ сегодня на "Парк де Пренс" будет обеспечена

1,5 ЧАСА ДО МАТЧА. Стали известны стартовые составы на игру

Триллер и спасение! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: все подробности 1/8 финала Лиги чемпионов

4 ЧАСА ДО МАТЧА. В первом поединке в Англии ПСЖ удивил МЮ, обыграв хозяев в "сухую" - 2:0

6 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Вот как видят ориентировочный состав французские газетчики

Триллер и спасение! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: все подробности 1/8 финала Лиги чемпионов

К слову, за несколько дней до поединка в Париже в английской прессе мелькала информация, что "МЮ" отправится во Францию без 10-ти игроков основы. У "манкунианцев" действительно много проблем с повреждениями игроков, поэтому сегодня на поле ожидаются такие ребята, как МакТомини, Далот, Перейра и хорошо знакомый украинцам Фред.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Чтобы увидеть мега-битву двух грандов, украинским болельщикам в среду стоит включить ТК "Футбол 1". Также матч можно будет увидеть в эфире белорусского канала "Беларусь 5" и российского "Матч. Футбол 1".

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персоны
Уле Гуннар СульшерКилиан Мбаппе
Место
ФранцияПариж
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедПСЖ
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