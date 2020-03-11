ПСЖ – "Боруссия" Д: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Французский ПСЖ и немецкая "Боруссия" (Дортмунд) в ответном матче будут противостоять другу другу за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом поединке дортмундцы добились минимального преимущества за счет домашней победы – 2:1.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ПСЖ – БОРУССИЯ: ВРЕМЯ МАТЧА

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс" в среду, 11 марта. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Следует отметить, что матч пройдет без зрителей – такие меры введены во избежание распространения коронавируса.

ПСЖ должен отыгрываться после поражения в гостях - 1:2

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПСЖ – БОРУССИЯ

В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 1".

Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 10 марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

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