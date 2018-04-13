Психоз в Зальцбурге: обидчик "Динамо" вылетел из Лиги Европы, пропустив три гола за 247 секунд – видеофакт

Австрийский "Зальцбург" и римский "Лацио" продолжили серию сумасшедших матчей еврокубков на текущей неделе. Обидчик киевского "Динамо", выиграв первый матч 4:2, умудрился упустить путевку в полуфинал Лиги Европы, пропустив три гола за 247 секунд.

Итальянцы, имея в запасе комфортное преимущество, открыли счет в выездной игре в начале второго тайма и, казалось, сняли вопрос о победителе четвертьфинальной дуэли. "Зальцбург" быстро ответил одним голом, а затем с 72-й по 76-ю минуту выдали ударную серию из трех забитых мячей.

Амаду Айдара, Хван Хи-Чан и Стефан Лайнер поставили на колени "орлов" и вывели свою команду в следующий круг. "Обозреватель" представляет видеообзор фантастического матча в Зальцбурге.

Лига Европы. 1/4 финала

Ответный матч

"Зальцбург" (Австрия) – "Лацио" (Рим, Италия) – 4:1 (первый матч – 2:4)

Гол: Даббур, 56, Айдара, 72, Хван, 74, Лайнер, 76 – Иммобиле, 55

Как сообщал "Обозреватель", в Лиге Европы определились все полуфиналисты.