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Прямо на стадионе: стали известны детали отставки Хацкевича из "Динамо"

1.3т Читать материал на украинском

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис принял решение об отставке Александра Хацкевича с поста тренера команда прямо по ходу ответного матча Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге".

По данным главного редактора сайта fcdynamonation.com Кирилла Крыжановского, сразу после игры на трибунах НСК "Олимпийский" у белорусского специалиста состоялся разговор с руководством "бело-синих".

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Отставка Хацкевича: что привело к радикальному решению "Динамо"

"По моей информации, решение было принято вчера после матча. Встреча Хацкевича с руководством клуба состоялась в ВИП-ложе НСК "Олимпийский". Сегодня просто объявили о принятом вчера решении", – написал журналист на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов, сыграв вничью с бельгийским "Брюгге" в матче с шестью голами, автоголом и двумя удалениями.

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Тема
Динамо – Брюгге
Персона
Александр Хацкевич
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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