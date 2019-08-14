Прямо на стадионе: стали известны детали отставки Хацкевича из "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис принял решение об отставке Александра Хацкевича с поста тренера команда прямо по ходу ответного матча Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге".

По данным главного редактора сайта fcdynamonation.com Кирилла Крыжановского, сразу после игры на трибунах НСК "Олимпийский" у белорусского специалиста состоялся разговор с руководством "бело-синих".

"По моей информации, решение было принято вчера после матча. Встреча Хацкевича с руководством клуба состоялась в ВИП-ложе НСК "Олимпийский". Сегодня просто объявили о принятом вчера решении", – написал журналист на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов, сыграв вничью с бельгийским "Брюгге" в матче с шестью голами, автоголом и двумя удалениями.

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