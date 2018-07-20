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Прямо на дискотеку: "Динамо" прибыло в Одессу под музыку и танцы

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"Динамо" вслед за "Шахтером" прибыло в Одессу на поединок за Суперкубок Украины. Но если дончане заехали в Южную Пальмиру довольно официально и спокойно поселились в своем отеле, то киевляне прибыли буквально на "танцпол".

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Отель "Динамо" расположен у самого Приморского бульвара Одессы, где кроме разных кафе-ресторанов разместилась еще и официальная фан-зона Суперкубка со сценой. Громкая музыка и призывы DJ вместе со светомузыкой и танцами у сцены - игроки и тренерский штаб выходили из автобуса буквально на "дискотеку", под "движ" встречающих их болельщиков.

В отличие от игроков "Шахтера", вышедших из автобуса в строгих костюмах, динамовцы были в традиционной спортивной форме и сразу удалились в отель. Разве что пару игроков согласились сфотографироваться с болельщиками.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч за Суперкубок Украины состоится в Одессе завтра, 21 июля, на стадионе "Черноморец".

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Тема
Суперкубок Украины
Место
УкраинаОдесса
Объекты
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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