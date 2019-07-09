"Стану предателем!" Чемпион мира U-20 высказался о России

Защитник сборной Украины U-20 Даниил Бескоровайный назвал политическими провокациями критику футболистов за выступления в чемпионате России.

Победитель мундиаля-2019 неоднозначно ответил на вопрос о возможном переходе в российский клуб.

Даниил Бескоровайный (справа)

"Скорее всего – отказался бы. Я люблю свою страну! Но это такая тема, знаете. Спорт вне политики. Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители – в Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства? Я считаю, все это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живет в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем!" – цитирует защитника журнал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Юрий Габовда угодил в грандиозный скандал из-за поста о России в социальной сети Instagram. При этом сам спортсмен заявил, что его страницу взломали.

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