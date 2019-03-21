Провокация Роналду: в СМИ рассказали о решении УЕФА

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет дисквалифицирован за поведение в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине.

Во время ответного матча против "Атлетико" португальский форвард оформил хэт-трик и спровоцировал болельщиков мадридского клуба неприличным жестом.

Криштиану Роналду @LigadeCampeones

Роналду сможет принять участие в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против голландского "Аякса". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ограничился лишь штрафом в размере 20 тысяч евро. Звездному португальцу инкриминировали "нарушение основных правил поведения" и "дискредитация, нанесенная футболу и УЕФА), сообщает итальянский портал Sport Mediaset.

Криштиану Роналду Juventus FC

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые после чемпионата мира-2018 Криштиану Роналду вернулся в сборную Португалии. Следующий поединок форвард "Ювентуса" сыграет 22 марта против сборной Украины. Наставник нашей команды Андрей Шевченко рассказал, как собирается остановить Роналду.

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