Провокации в Москве: футбольным фанатам из Англии грозит опасность в России

Английским болельщикам грозит опасность в России, поэтому им стоит остерегаться провокаций. Такой совет своим фанатам дал лондонский "Арсенал" перед выездным матчем 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА, который состоится 12 апреля.

"Из-за повышенной политической напряженности между Великобританией и Россией, вы должны быть в курсе возможных анти-британский настроений или провокаций. Поэтому рекомендуем вам проявлять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций, а также избегать публичных комментариев по поводу политических событий. Хотя Британское посольство в Москве пока не сталкивалось с трудностями англичан, которые путешествуют в Россию, вы должны принять к сведению меры безопасности и внимательно следить за политической обстановкой", - сказано в официальном обращении "Арсенала".

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