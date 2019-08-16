Проводник Шевы и Милевского: 5 интересных фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко

Вылетев из Лиги чемпионов, в "Динамо" решились на смену тренера. И новым наставником стал Алексей Михайличенко - экс-игрок "бело-синих" с довольно насыщенной и несколько нетипичной карьерой.

Мировой рекорд, необычное первенство, "крестный отец" Артема Милевского - из опыта Михайличенко вспоминается немало интересных вещей, и OBOZREVATEL выделяет самые знаковые из них.

Стал первым в мире футболистом, выигравшим чемпионство трех стран

Как ни странно, но только в начале 90-х впервые в мире одному футболисту удалось выиграть подряд чемпионства трех стран. И этим игроком стал Алексей Михайличенко.

Алексей Михайличенко (справа) вместе с легендами "Сампдории" - Роберто Манчини и Джанлукой Виалли

Кроме СССР Михайличенко на закате карьеры удалось отлично поиграть в Италии и Шотландии, где он вместе с "Сампдорией" и "Рейндежрс" добывал золотые медали. Благодаря удачной игре и стечению обстоятельств Михайличенко и удалось сделать впервые рекордную "тройную" серию - чемпионат СССР (1990), Италии (1991) и Шотландии (1992).

Кроме этого полузащитник является первым украинцем, выигравшим Серию А. А таких было всего двое, где второй - Андрей Шевченко.

Успел поиграть за три сборные, не уезжая в другие страны

Плеяда Алексея Михайличенко попала на "изгиб времени" - распад СССР и образование независимой Украины с ее собственным футболом. И при этом Михайличенко успел полностью застать этап трансформации - он остается одним из немногих, кто поиграл за сборные трех стран в официальных матчах - СССР, СНГ и Украины.

В сборной Союза у Михайличенко была хорошая карьера, венцом которой стало серебро ЧЕ-1988 с легендарным финалом против Голландцев. Из-за распада СССР советская сборная в 1991-1992-м уже не могла играть на официальных турнирах, но еще "при жизни" успела добыть путевку на Евро-1992. Так УЕФА допустила к турниру сборную СНГ, под белым флагом и симфонией Бетховена вместо национального гимна. За команду СНГ Михайличенко провел 5 игр, после чего такая сборная ушла в небытие.

В конце карьеры из-за травм футболист уже не особо рассчитывал на матчи на международном уровне, но все же был вызван в новообразованную сборную Украины. За "сине-желтых" Михайличенко успел провести 2 матча - один товарищеский с Беларусью в 1992-м, а один - официальный в 1994-м, в отборе на ЧЕ-1996.

Был первым тренером "Динамо" в новую эру "после Лобановского"

Для Михайличенко многие "звезды" сошлись таким образом, что именно он принял "Динамо" после смерти легендарного Валерия Лобановского. До смерти ВВЛ эксфутболист работал в тренерском штабе, но затем именно ему доверили команду.

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Так Михайличенко стал первым из "динамовских сердец" и приемников учений Лобановского, кто после Мэтра руководил "Динамо". Но пробыл Алексей Александрович у руля недолго - всего 2 года. После поражения в первом матче квалификации ЛЧ от "Трабзонспора" Михайличенко первым из тренеров 2000-х познал, что такое "быть уволенным на эмоциях Игоря Суркиса (тренера сняли прямо между двумя играми с "Трабзоном").

Выпустил в большую игру Артема Милевского

Да, именно при Михайличенко в 2002-м дебютировал Артем Милевский. Конечно, уже пару лет до этого Милевский был одним из лучших воспитанников академии и едва ли не главной надеждой киевлян в плане появления нового форварда. Но первые шаги во взрослом футболе Артем делал именно при Михайличенко.

Артем Милевский и Алексей Михайличенко

При Михайличенко Милевский сыграл два сезона, в которых получил солидные 10 и 12 матчей в составе. Но забивал на тот момент очень мало - по два гола за сезон. Затем в августе 2004-го Михайличенко был уволен, а Артем только спустя год начнет набирать обороты и становиться бомбардиром.

Стал первым экс-игроком "Динамо" в 2000-х, поработавшим в клубе на трех должностях

Хотя в начале 2000-х Алексей Михайличенко существенный период работал со сборными, все же большую часть карьеры он посвятил "Динамо". И закрепил за собой уникальное достижение "универсала" для клуба в 21-м веке - стал первым, кто смог поработать в "Динамо" на трех должностях.

Алексей Михайличенко fcdynamo.kiev.ua

2000-е Михайличенко начал с работы помощником тренера у Лобановского. Затем с 2002-го по 2004 год была должность полноценного главного тренера. После увольнения специалист ушел из "Динамо", но все-таки через 7 лет снова вернулся в клуб (в 2011-м). И снова занял новое для себя место - теперь уже спортивного директора.

При этом, работая функционером, Михайличенко в 2012-2013 гг. еще раз прошел через тренерскую скамью - опять ассистентом и главным тренером (только в этот раз в роли "и.о." на короткое время), но затем снова вернулся в кресло спортдира. Но спустя 17 лет (с 2002-го) после старта работы в "Динамо" Михайличенко опять принимает бразды правления командой…

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