"Провод нарушил": в матче "Спартак" – ЦСКА произошел самый курьезный момент года – угарное видео

Невероятно курьезным эпизодом отметился поединок российского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер.

Встреча заклятых врагов – московских ЦСКА и "Спартака" – подарила не только множество эмоций, в том числе удаление и автогол, но и невероятно смешным моментом в начале второго тайма.

На 51-й минуте при счете 1:1 футболист "Спартака" Бакаев пытался прорваться к чужим воротам по правому флангу, однако уже за пределами поля споткнулся о телевизионный провод и упал. Удивительным образом арбитры не разобрались в эпизоде и зафиксировали нарушение правил со стороны исландского легионера ЦСКА Магнуссона.

"Провод правила нарушил", – констатировал во время трансляции комментатор матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев оправдал украинских игроков, которые выступают в России, отметив, что им хочется "красиво одеваться и ездить на дорогих машинах".

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