Восемью матчами в группах Е, F, G и H в Европе стартовала футбольная Лига чемпионов.

Кроме поединка в Киеве, где "Динамо" пропустило два сухих гола от "Ювентуса", стоит отметить результаты в Санкт-Петербурге и Барселоне.

В России местный "Зенит" потерпел поражение от "Брюгге" (1:2), пропустив на последних секундах, а в столице Каталонии "Ференцварош" Реброва был разгромлен "сине-гранатовыми" со счетом 1:5.

Лига чемпионов: результаты 20 октября

Группа Е

"Ренн" Франция – "Краснодар" Россия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 56, пенальти Гирасси, 1:1 – 59 Рамирес.

Ренн – Гомис, Далберт (Трюффер, 81), Да Сильва, Траоре, Агерд, Камавинга (Юну, 81), Бурижо (Те, 69), Терье, Нзонзи, Дель Кастийо (Доку, 62), Гирасси.

Краснодар – Сафонов, Смольников, Рамирес, Сорокин, Панталеао, Ольссон, Уткин (Газинский, 72), Чернов, Вильена, Петров (Сулейманов, 73), Берг.

Предупреждения: Ольссон (14), Траоре (44), Камавинга (63), Те (85), Рамирес (90).

"Челси" Англия – "Севилья" Испания 0:0 (0:0, 0:0)

Челси – Менди, Чилуэлл, Джеймс, Тиаго Силва, Зума, Маунт (Зиеш, 62), Пулишич (Хадсон-Одои, 90), Канте, Жоржиньо (Ковачич, 65), Хавертц, Вернер (Абрахам, 90).

Севилья – Буну, Навас, Диего Карлос, Серджи Гомес (Жордан, 33), Акунья, Гудель, Ракитич (Васкес, 80), Окампос, Фернандо, Сусо (Оливер Торрес, 58), де Йонг (Эн-Несири, 80).

Предупреждения: Жоржиньо (14), Маунт (36), Акунья (43), Чилуэлл (64), Жордан (87).

Группа F

"Зенит" Россия – "Брюгге" Бельгия 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 0:1 – 63 Деннис, 1:1 – 74, автогол Хорват, 1:2 – 90 де Кетеларе.

Зенит – Кержаков, Круговой, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Кузяев (Вендел, 72), Оздоев (Ерохин, 88), Барриос, Дзюба, Дриусси (Мостовой, 72), Азмун.

Брюгге – Хорват, Мехеле, Мата, Соболь, Рикка, Вормер, Ритс, Диатта (Ланг, 78), Ванакен, де Кетеларе, Деннис (Баджи, 82).

Предупреждения: Мата (12), Деннис (14), Ритс (33), Ловрен (53), Ванакен (85).

"Лацио" Италия – "Боруссия" Д Германия 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 6 Иммобиле, 2:0 – 23, автогол Хитц, 2:1 – 71 Холанд, 3:1 – 76 Акпа-Акпро.

Лацио – Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе (Худт, 51), Габаррон, Марушич, Лейва, Фарес, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 67), Луис Альберто (Пароло, 80), Корреа (Мурики, 67), Иммобиле (Кайседо, 81).

Боруссия Д – Хитц, Менье, Пишчек (Брандт, 65), Хуммельс, Геррейру, Витцель, Дилэйни, Санчо, Беллингем (Рейна, 46), Ройс (Рейньер, 78), Холанд.

Предупреждения: Луис Альберто (42), Дилэйни (61), Рейна (62), Стракоша (84).

Группа G

"Динамо" Киев Украина – "Ювентус" Италия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 46 Мората, 0:2 – 84 Мората.

Динамо Киев – Бущан, Кендзера, Караваев (Попов, 70), Забарный, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков (Вербич, 71), Буяльский (Гармаш, 89), де Пена (Родригеш, 60), Супряга.

Ювентус – Шченсны, Кьеллини (Демирал, 19), Данило, Бонуччи, Куадрадо, Рэмзи (Бернардески, 79), Бентанкур (Артур, 79), Кулусевски (Дибала, 56), Рабьо, Кьеза, Мората.

Предупреждения: Бентанкур (45), Куадрадо (50), Демирал (59).

"Барселона" Испания – "Ференцварош" Венгрия 5:1 (2:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 27, пенальти Месси, 2:0 – 42 Фати, 3:0 – 52 Коутиньо, 3:1 – 70, пенальти Харатин, 4:1 – 82 Педри, 5:1 – 89 Дембеле.

Барселона – Нето, Лангле, Дест, Серджи Роберто (Фирпо, 62), Пике, Пьянич (Бускетс, 76), де Йонг, Фати (Педри, 63), Коутиньо (Араухо, 70), Тринкау (Дембеле, 63), Месси.

Ференцварош – Дибус, Ботка (Ловренчич, 77), Ковачевич, Блажич, Чивич (Хайстер, 63), Изаэл, Харатин, Зубков (Мак, 71), Шигер, Нген (Боли, 71), Лаидуни (Сомалиа, 63).

Предупреждения: Лаидуни (32), Чивич (44), Харатин (85), Ковачевич (90).

Удаление: Пике (68).

Группа H

ПСЖ Франция – "Манчестер Юнайтед" Англия 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 23, пенальти Бруну Фернандеш, 1:1 – 55, автогол Марсьяль, 1:2 – 87 Рэшфорд.

ПСЖ – Навас, Курзава (Баккер, 86), Флоренци (Дагба, 79), Кимпембе, Диалло, Эррера (Рафинья, 79), Данилу Перейра, Гуйе (Кин, 46), Ди Мария (Сарабия, 86), Неймар, Мбаппе.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Линделеф, Туанзебе, Шоу, Теллес (Погба, 67), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Фред, Мактомини, Уан-Биссака, Рэшфорд, Марсьяль (Джеймс, 88).

Предупреждения: Неймар (34), Мактомини (36), Туанзебе (72), Данилу Перейра (84), Кин (90).

"РБ Лейпциг" Германия – "Истанбул" Турция 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 16 Анхелиньо, 2:0 – 20 Анхелиньо.

РБ Лейпциг – Гулачи, Мукиеле, Упамекано (Конате, 65), Хальстенберг, Анхелиньо, Ольмо (Хенрихс, 65), Кампль (Адамс, 58), Форсберг (Хван Хи Чхан, 46), Нкунку (Клюйверт, 70), Орбан, Поульсен.

Истанбул – Гюнок, Епуряну, Болинголи-Мбомбо, Шкртел, Рафаэл, Топал (Ба, 67), Вишча, Тюрюч (Жулиано, 84), Кахведжи (Алексич, 83), Кайсара (Озджан, 30), Кривелли.

Предупреждения: Болинголи-Мбомбо (18), Нкунку (40), Упамекано (41), Рафаэл (43), Конате (73), Озджан (86), Хенрихс (89).

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу стал самым возрастным тренером, который когда-либо руководил командой в Лиге чемпионов.