Матчами в квартетах E. F, G и H стартовал 4-й тур Лиги чемпионов. 16 команд в 4 группах провели очередные поединки в самом престижном футбольном клубном турнире Европы.

Среди результатов стоит отметить полный провал клубов из России. "Краснодар" на пятой дополнительной минуте пропустил решающий гол от "Севильи" (1:2), а "Зенит" в гостях был разгромлен "Лацио" (3:1).

Также нужно обратить внимание на матч в Венгрии, где "Ференцварош" Сергея Реброва упустил победу на 92-й минуте.

"Краснодар" Россия – "Севилья" Испания 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 4 Ракитич, 1:1 – 56 Вандерсон, 1:2 – 90 Мунир.

Краснодар – Городов, Мартынович, Рамирес, Смольников, Панталеао, Газинский, Кабелла (Уткин, 85), Ольссон (Вильена, 67), Классон (Чернов, 84), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).

Севилья – Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Рекик, 61), Оскар Родригес (Жордан, 53), Гудель, Ракитич (Оливер Торрес, 61), Фернандо, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72), Мунир.

Предупреждения: Сулейманов (18), Жордан (58).

"Ренн" Франция – "Челси" Англия 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 22 Хадсон-Одои, 1:1 – 85 Гирасси, 1:2 – 90 Жиру.

Ренн – Гомис, Траоре, Да Сильва, Трюффер (Мауасса, 86), Ньямси, Нзонзи, Камавинга (Гренье, 78), Леа Силики (Дель Кастийо, 63), Бурижо, Доку (Гбоо, 86), Гирасси (Ньянг, 86).

Челси – Менди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Зума, Жоржиньо, Маунт (Канте, 68), Ковачич (Хавертц, 76), Хадсон-Одои (Зиеш, 75), Вернер (Джеймс, 90), Абрахам (Жиру, 69).

Предупреждения: Гренье (87), Бурижо (90).

"Лацио" Италия – "Зенит" Россия 3:1 (2:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 3 Иммобиле, 2:0 – 22 Пароло, 2:1 – 25 Дзюба, 3:1 – 55, пенальти Иммобиле.

Лацио – Рейна, Худт, Ачерби, Габаррон (Луис Фелипе, 60), Лаццари (Фарес, 69), Пароло (Акпа-Акпро, 60), Марушич, Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Корреа, Иммобиле (Мурики, 81).

Зенит – Кержаков, Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Ракицкий, Ловрен, Жирков (Азмун, 73), Барриос (Дриусси, 59), Мостовой (Мусаев, 59), Ерохин (Шамкин, 74), Кузяев, Малком, Дзюба.

Предупреждения: Барриос (39), Ловрен (48), Ракицкий (76), Ачерби (89).

"Боруссия Д" Германия – "Брюгге" Бельгия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 18 Холанд, 2:0 – 45 Санчо, 3:0 – 60 Холанд.

Боруссия Д – Бюрки, Менье (Морей, 73), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 80), Дилэйни (Джан, 72), Санчо, Азар, Рейна (Брандт, 81), Беллингем, Холанд (Ройс, 81).

Брюгге – Миньоле, Дели, Мата, Коссуну, Ванакен, де Кетеларе, Диатта (Окереке, 74), Баланта (Ритс, 52), Вормер, Ланг (Схрейверс, 74), Крменчик (Баджи, 66).

Предупреждение: Ритс (71).

"Ювентус" Италия – "Ференцварош" Венгрия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 19 Узуни, 1:1 – 35 Роналду, 2:1 – 90 Мората.

Ювентус – Шченсны, де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Бентанкур (Рабьо, 83), Куадрадо, Артур (Рэмзи, 83), Маккенни (Кулусевски, 62), Бернардески (Кьеза, 62), Роналду, Дибала (Мората, 62).

Ференцварош – Дибус, Фримпонг, Двали, Блажич, Хайстер, Нген (Боли, 70), Шигер (Лаидуни, 75), Зубков (Изаэл, 70), Сомалиа, Узуни, Ловренчич (Ботка, 75).

Предупреждения: Шигер (67), Данило (80), Кьеза (90).

"Динамо" Киев Украина – "Барселона" Испания 0:4 (0:0, 0:4)

Голы: 0:1 – 52 Дест, 0:2 – 57 Брэйтуэйт, 0:3 – 70, пенальти Брэйтуэйт, 0:4 – 90 Гризманн.

Динамо Киев – Бущан, Кендзера, Караваев (Попов, 60), Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев (Бэлуцэ, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский.

Барселона – тер Стеген, Фирпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мингеса, Аленья, Коутиньо (Гризманн, 66), Педри (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Тринкау (де ла Фуэнте, 83), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Пьянич (15), Попов (69).

ПСЖ Франция – "РБ Лейпциг" Германия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 11, пенальти Неймар.

ПСЖ – Навас, Флоренци, Маркиньос, Диалло, Баккер, Данилу Перейра, Паредес, Эррера (Верратти, 83), Ди Мария (Рафинья, 64), Мбаппе (Кин, 90), Неймар (Сарабия, 90).

РБ Лейпциг – Гулачи, Упамекано, Конате, Анхелиньо, Мукиеле (Орбан, 63), Нкунку, Айдара, Ольмо (Клюйверт, 64), Забитцер, Форсберг (Серлот, 74), Поульсен.

Предупреждения: Форсберг (2), Неймар (40), Паредес (40), Рафинья (77), Эррера (82), Верратти (84).

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Истанбул" Турция 4:1 (3:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 7 Бруну Фернандеш, 2:0 – 19 Бруну Фернандеш, 3:0 – 35, пенальти Рэшфорд, 3:1 – 75 Тюрюч, 4:1 – 90 Джеймс.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака (Уильямс, 59), Теллес, Магуайр, Линделеф (Туанзебе, 46), ван де Бек, Бруну Фернандеш (Гринвуд, 59), Фред, Кавани, Марсьяль (Матич, 82), Рэшфорд (Джеймс, 59).

Истанбул – Гюнок, Рафаэл, Епуряну, Шкртел (Карлуш Понк, 87), Болинголи-Мбомбо (Калдырым, 74), Кахведжи (Текдемир, 46), Вишча, Тюрюч, Озджан (Жулиано, 74), Шадли (Гульбрандсен, 61), Ба.

Предупреждения: Туанзебе (55), Шкртел (78), Текдемир (85), Магуайр (86), Тюрюч (89).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 ноября, свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". Уже был опубликован список телеканалов, которые организуют прямую трансляцию.