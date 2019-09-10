Провал Хорватии и мучения России: результаты отбора Евро-2020 9 сентября

В понедельник, 9 сентября, в Европе состоялись еще 10 матчей отборочного турнира чемпионата континента-2020. Поединки прошли в группах С, Е, G и I.

Эстония — Нидерланды — 0:4

Сборная Бельгии разгромила на выезде команду Шотландии — 4:0. "Красные дьяволы" выиграли все шесть матчей отборочного турнира с общим счетом 19:1 и лидируют в группе I, опережая на три очка Россию. Команда Станислава Черчесова, в свою очередь, чудом ушла от позора в домашнем поединке с Казахстаном, забив решающий гол на 89-й минуте.

Сенсационный результат был зафиксирован в Баку, где сборная Азербайджана сыграла вничью с Хорватией — 1:1.

Все результаты 9 сентября

Группа С

Северная Ирландия — Германия — 0:2

Эстония — Нидерланды — 0:4

Группа Е

Азербайджан — Хорватия — 1:1

Венгрия — Словакия — 1:2

Группа G

Словения — Израиль — 3:2

Польша — Австрия — 0:0

Латвия — Северная Македония — 0:2

Группа I

Шотландия — Бельгия — 0:4

Сан-Марино — Кипр — 0:4

Россия — Казахстан — 1:0

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября сборная Украины проведет в Днепре товарищеский поединок со сборной Нигерии. Накануне Андрей Шевченко и ведущие игроки сборной посетили раненых военных в одной из больниц.

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