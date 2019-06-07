Против пропаганды Путина: во Львове прошел фанатский марш

Во Львове накануне матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украина и Сербии прошел традиционный фанатский марш.

Несколько десятков футбольных болельщиков из нашей страны и Хорватии прошлись по городу маршем дружбы. Фанаты выступили против российской пропаганды в Европе, исполнив знаменитые хиты о президенте РФ Владимире Путине.

Также молодые люди выкрикивали кричалки "Украина и Хорватия – братья навек!".

Отметим, что в одни из моментов маршу пытались помешать провокаторы, которыt выскочили перед болельщиками с флагом с изображением кельтского креста, который является запрещенным со стороны УЕФА и ФИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко исключил из состава команды на игру с Сербией трех футболистов.

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