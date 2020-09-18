Против этого "Динамо" нет шансов, – экс-тренер "Гента"

У бельгийского "Гента" практически нет шансов обыграть киевское "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов и пройти в групповой этап турнира.

Такое мнение в интервью Het Nieuwsblad выразил бывший главный тренер команды из Гента Йесс Торуп, который в минувшем сезоне завоевал с клубом "серебро" чемпионата.

"Я знаю "Динамо" достаточно хорошо, потому что видел много их матчей в прошлом году, когда мы изучали "Александрию". Поверьте мне: у "Гента" действительно нет шансов против этого "Динамо". Но они должны быть смелыми и воспользоваться этой уникальной возможностью", – сказал Торуп.

Напомним, "Гент" и "Динамо" проведут матчи плей-офф отбора ЛЧ 23 сентября в Бельгии и 29 сентября в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд, который работал с Торупом в Дании, намекнул на уход из команды.