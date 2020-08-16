Протесты в Минске спровоцировала пандемия коронавируса, – экс-тренер "Карпат"

Максим Иншаков Футбол 15:36, 16.08.2020

Знаменитый белорусский футбольный специалист Олег Дулуб, тренировавший в 2016 году львовские "Карпаты", а в 2017-м одесский "Черноморец", объяснил, почему протесты в его родной стране прошли только сейчас, именно на этих выборах.

По словам Дулуба, появлению национальной идеи спровоцировала пандемия коронавируса, когда государство просто отвернулось от народа.

"Медики оказались лицом к лицу с непонятной болезнью, которой, как оказалось, у нас нет. При этом больные умирали. И вместо слов поддержки с центрального телевидения неслись только слова оскорбления в сторону вот этих умерших людей. Это послужило катализатором", – сказал тренер в интервью tribuna.com.

По словам белорусского наставника, в стране раньше никогда не было такой сильной национальной идеи и оппозиции.

"Она всегда уничтожалась. Три женщины, Тихановская, Цепкало и Колесникова, организовали вокруг себя людей. Да, нет такой централизованной оппозиции. Сейчас оппозиция – это весь народ", – подытожил Олег Анатольевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дулуб рассказал о ситуации в родной стране. По словам 54-летнего тренера, все то, что происходит в Беларуси является самым настоящим фашизмом.

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