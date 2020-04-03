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3 апреля • обновлено в 14:55
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Протестировать в Африке: Самуэль Это'о возмутился из-за вакцины от коронавируса

1.4т
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Легенда сборной Камеруна Самуэль Это’о был крайне возмущен из-за идеи французских профессоров, которые заявили, что вакцину от коронавируса сначала нужно протестировать в Африке.

Как сообщает издание Чемпионат, во время эфира на французском телевидении профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, обсуждали пандемию коронавируса. Они предположили, что вакцина от туберкулеза может помочь излечиться от Covid-19, однако ее нужно сначала протестировать в Африке.

Самуэль Это’о

Самуэль Это’о

"Ах вы ж г*внюки. Африка вам не игровая площадка", – написал Это’о у себя в Instagram.

Напомним, что камерунский экс-футболист защищал цвета "Интера", "Барселоны", "Челси" и многих других клубов. Он является лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, биофармацевтическая компания немецкого миллиардера и владельца футбольного клуба "Хоффенхайм" Дитмара Хоппа добилась серьезного прогресса в поиске лекарства от коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Франция Париж
Теги
ФК Челси ФК Барселона ФК Интер
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