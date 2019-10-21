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21 октября • обновлено в 15:44
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"Просто слабый": Леоненко прошелся по экс-тренеру "Шахтера"

1.9т Читать материал на украинском

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко поделился мнением о бывшем наставнике донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

"Мы еще говорили, когда Фонсека был, что нужно "Шахтеру" состав на матчи менять. А он рассказывал: "Мы "Колос" обыграли, ничего не пропустили, провели очень сложный матч, проявили дух". А я думаю, что просто тренер слабый был", – сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

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Напомним, португалец Паулу Фонсека работал в "Шахтере" с 2016-го по 2019 годы, после чего подписал контракт с итальянской "Ромой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко оригинально прокомментировал победу сборной Украины над Португалией в квалификации Евро-2020. В частности, одного из авторов голов в матче Андрея Ярмоленко он назвал "девчонкой".

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Паулу Фонсека Виктор Леоненко
Тег
ФК Шахтер
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