Проститься с Марадоной придет около миллиона человек

В президентском дворце Каса Росада (Розовый дом) в Буэнос-Айресе состоится прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, которое собирается посетить около миллиона человека.

Как сообщает издание The Guardian, двери здания будут открыты для всех желающих. Огромные толпы людей уже собрались возле обелиска, который является одной из главных достопримечательностей столицы Аргентины. Многие поклонники великого игрока также пришли к стадиону команды "Архентинос Хуниорс", в котором Марадона начинал свою карьеру.

Напомним, что президент страны Альберто Фернандес объявил трехдневный траур, чтобы почтить память легендарного Диего – "лучшего футболиста мира и человека, который принес невероятное счастье аргентинцам".

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о том, что Марадона скончался, шокировала весь футбольный мир. Позже стали известны подробности его смерти.