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6 апреля • обновлено в 13:37
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"Прошел через это": российский футболист Мамаев рассказал об опасности коронавируса в тюрьме

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Российский футболист Павел Мамаев, который почти год провел в тюрьме за хулиганство, заявил, что в изоляторе существует опасность быстрого распространения коронавируса.

По словам полузащитника "Ростова", он на своем опыте испытал скорость заражения во время пребывания в Бутырской тюрьме.

Павел Мамаев

Павел Мамаев

ФК "Ростов"

"Конечно, это место, где болезнь распространиться быстрее всего. Возьмите общие камеры, где много людей. Заразится один – и остальные по цепочке. Я сидел в "Бутырке" в общей камере на 12 мест, и прошел через это. У нас один простудился, и через день-два уже четверо, в том числе я, были с температурой. И так я пару раз переболел (особенно тяжело было ездить на суды с температурой). Что это было – ОРВИ, грипп – не знаю. Но боюсь представить, что будет если таким образом короновирус, который очень заразный, попадет в камеру", – цитирует Мамаева "Московский комсомолец".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной России Федор Смолов сбежал из-под карантина в Испании и нарвался на серьезные проблемы.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Павел Мамаев
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