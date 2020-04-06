"Прошел через это": российский футболист Мамаев рассказал об опасности коронавируса в тюрьме

Российский футболист Павел Мамаев, который почти год провел в тюрьме за хулиганство, заявил, что в изоляторе существует опасность быстрого распространения коронавируса.

По словам полузащитника "Ростова", он на своем опыте испытал скорость заражения во время пребывания в Бутырской тюрьме.

Павел Мамаев ФК "Ростов"

"Конечно, это место, где болезнь распространиться быстрее всего. Возьмите общие камеры, где много людей. Заразится один – и остальные по цепочке. Я сидел в "Бутырке" в общей камере на 12 мест, и прошел через это. У нас один простудился, и через день-два уже четверо, в том числе я, были с температурой. И так я пару раз переболел (особенно тяжело было ездить на суды с температурой). Что это было – ОРВИ, грипп – не знаю. Но боюсь представить, что будет если таким образом короновирус, который очень заразный, попадет в камеру", – цитирует Мамаева "Московский комсомолец".

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