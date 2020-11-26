Прощание с Марадоной: поклонники футболиста устроили драку с полицией

Михаил Морозов Футбол 13:34, 26.11.2020

Фанаты легендарного футболиста Диего Марадоны приняли участие в стычках с полицией во время церемонии прощания, которая проходит в четверг, 26 ноября, в Буэнос-Айресе.

Как сообщает издание Marca, поклонники аргентинца пытались прорваться через ограждения, чтобы добраться до президентского дворца Каса Росада (Розовый дом), в котором стоит гроб с Марадоной. Отмечается, что для урегулирования конфронтаций полиции пришлось использовать слезоточивый газ.

Поклонники Марадоны пытаются прорваться сквозь ограждения
Marca
Попрощаться с Марадоной пришло огромное количество человек
Marca
Полиция с трудом сдерживает натиск людей
Marca

Напомним, что OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию церемонии прощания с Диего. Ожидается, что ее посетит миллион человек. После новости о смерти легендарного футболиста люди начали собираться возле знаменитого обелиска в Буэнос-Айресе и стадиона команды "Архентинос Хуниорс", в которой Марадона начинал карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Аргентины Альберто Фернандес ввел трехдневный траур в стране, чтобы почтить память великого футболиста.

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