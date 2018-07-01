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Чемпионат мира 2018
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Прощай, Португалия: СМИ сообщили о неожиданном решении Криштиану Роналду

7.2тЧитать новость на украинском

В самое ближайшее время Криштиану Роналду объявит о завершении карьеры в сборной Португалии. Как утверждают источники в NRK, сам игрок планирует играть до 41 года, однако "он никогда не уточнял до какого возраста будет выступать за национальную команду".

Издание считает, что Роналду объявит о завершении карьеры в сборной со дня на день, так как он упустил последний шанс стать чемпионом мира. На мировом первенстве-2022 в Катаре португальцу будет уже 38 лет.

"Не буду сейчас говорить о своем будущем в сборной. Это я сделаю в другой раз. Однако могу сказать, что я горжусь нашими усилиями на турнире в России, пусть вечер и очень тяжелый для нас", - заявил Криштиану после игры с Уругваем.

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Роналду дебютировал за сборную в августе 2003 года, с тех пор забив 85 голов в 154 матчах.

Напомним, что встреча 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай - Португалия завершился со счетом 2:1.

В 1/4 финала уругвайцы встретятся с французами, которые забили четыре мяча сборной Аргентины.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Криштиану Роналду
Место
Россия
Объект
сборная Португалии по футболу
Источник
Источник:СЭ
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