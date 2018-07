Прощай, "Боруссия": Ярмоленко переходит в новый клуб

Украинский полузащитник немецкой "Боруссии" Андрей Ярмоленко переходит в "Вест Хэм". Футболист сборной Украины в ближайшее время пройдет медосмотр в новом клубе и должен будет получить разрешение на работу в Англии.

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" предложили руководству дортмундской команды за украинца 19,7 млн евро. Отметим, что "Боруссия" освободила Ярмоленко от тренировок, чтобы он мог провести переговоры о своем трансфере.

West Ham Launch Andriy Yarmolenko Bid As They Look To Capture Borussia Dortmund Ace In £17.5m Deal https://t.co/Ah7VjedkWf pic.twitter.com/avLOWxmLtk