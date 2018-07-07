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Прощай, "Боруссия": Ярмоленко переходит в новый клуб

3.5тЧитать новость на украинском

Украинский полузащитник немецкой "Боруссии" Андрей Ярмоленко переходит в "Вест Хэм". Футболист сборной Украины в ближайшее время пройдет медосмотр в новом клубе и должен будет получить разрешение на работу в Англии.

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" предложили руководству дортмундской команды за украинца 19,7 млн евро. Отметим, что "Боруссия" освободила Ярмоленко от тренировок, чтобы он мог провести переговоры о своем трансфере.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ярмоленко заинтересовал турецкий "Фенербахче" и английский "Эвертон".

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Тема
Трансферы
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Объекты
ФК Вест ХэмБоруссия Дортмунд
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
бедный ВЕСТ ХЕМ, НИКТО НЕ БРАЛ. А ЭТИ ЕЛИ ЗАХВАТИЛИ.
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