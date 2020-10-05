Прорыв "Динамо" в ЛЧ и коронавирус в сборной Украины: обзор спортивных СМИ

Минувшая неделя прошла под знаком Лиги чемпионов, а главным ньюсмейкером стало киевское "Динамо", после трехлетнего перерыва добывшее путевку в основной раунд главного евротурнира.

"ДИНАМО" – "ГЕНТ": ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Накануне ответного матча украинского и бельгийского вице-чемпионов в рамках решающего отборочного раунда Лиги чемпионов отечественные СМИ были настроены в целом оптимистично. По всеобщему мнению, после победы на "Гент Арене" в первой игре (2:1) динамовцы должны были решать вопрос с выходом в группу Лиги чемпионов. Но, безусловно, 100-процентной гарантии успеха никто не давал, "Гент" внушал определенные опасения, так что тревога оставалась.

Впрочем, динамовцы довольно убедительно развеяли какие-либо сомнения по поводу того, кому играть в группе, одержав в итоге крупную победу (3:0).

И реакция СМИ была соответствующей. Победа киевлян, вернувших в столицу Лигу чемпионов, вызвала заметное воодушевление среди журналистов и просто болельщиков.

В этом контексте актуально прозвучало поздравление динамовцам от мэра Киева Виталия Кличко:

"Уважаемые друзья!

От имени общины города Киева – сотен тысяч футбольных болельщиков и миллионов его жителей – поздравляю вас с очередным спортивным успехом!

Возвращение "Динамо" в групповой раунд сильнейшего клубного турнира УЕФА – это продолжение великих традиций славного столичного клуба, сложившихся еще в середине прошлого века.

Несмотря даже на тяжелые времена пандемии, ваше достижение – это праздник для всего нашего города, который имеет уникальный опыт проведения самых престижных международных соревнований. В том числе и футбольных финалов ЕВРО и Лиги чемпионов.

Мы, поколение киевлян разных эпох, росли на громких победах любимой бело-голубой команды.

Мы привыкли к ним, как любой человек, живое существо – к кислороду. Мы всегда гордились причастностью к словосочетанию "Динамо" Киев.

Мы – это "Динамо", "Динамо" – это мы!

Не зря именно этот слоган, размещенный на фасаде НСК "Олимпийский", будет сопровождать домашние матчи подопечных Мирчи Луческу в течение этой осени в Лиге чемпионов.

Позвольте мне поблагодарить вас за такой важный подарок и пожелать максимальных результатов в турнире сильнейших.

На футбольном поле и вне стадиона всегда рассчитывайте на нашу горячую поддержку!

Киевляне всегда рядом со своей командой – "командой, без которой нам не жить" (fcdynamo.kiev.ua, 02.10.20).

Таким образом, Виталий Кличко подчеркнул, насколько важную нишу в жизни столицы и всей страны всегда занимала и продолжает занимать футбольная команда "Динамо" с ее славными традициями и многочисленными трофеями.

Кстати, важнейшая победа над "Гентом" была добыта как раз накануне 45-летия одного из легендарных динамовских достижений – триумфа в Суперкубке УЕФА, в матчах за который осенью 1975 года команда Валерия Лобановского дважды обыграла грозную и титулованную "Баварию" (1:0 – 9-го сентября в Мюнхене и 2:0 – в Киеве 6-го октября).

Хорошим напоминанием об исторических матчах с "Баварией" и предшествовавшей им победе в финале Кубка кубков-1975 над "Ференцварошем" стало новое оформление фасада НСК "Олимпийский", который в конце сентября украсили баннеры с портретами футболистов того звездного "Динамо". Снимки обновленного антуража главной арены страны активно тиражировались в СМИ. И, вполне естественно, что в глазах журналистов долгожданный выход киевлян в группу Лиги чемпионов выглядел в определенной степени символичным. Ну и к тому же есть основания полагать, что эффектное напоминание о славных достижениях "Динамо"-1975 позитивно сказалось на настрое киевских игроков перед поединком с бельгийцами.

"Величезні портрети легенд Динамо-75 розвішані на зовнішньому каркасі Республікани. Це сильний хід! – написал Руслан Свирин на своей страничке в Facebook. – Ти дивишся на них, вони – на тебе. Очі в очі. Буряк, Матвієнко, Трошкін, Решко etc. на чолі з Лобановським...

Ці портрети також нагадування сьогоднішнім гравцям – кольори якого великого клуба захищають. Після такого обміну поглядами соромно грати аби як. Бо ж для киян, та й усіх мільйонів вболівальників ДК ці постаті – культові, історичні, уособлюють безмежну народну любов. Така галерея здатна посилити мотивацію команди в матчах групової стадії Ліги чемпіонів" (facebook.com, 30.09.20).

КЛЯКСА НА БЕЛОМ

Что касается непосредственно матча "Динамо" – "Гент", то пресса снова, как это было после победы над "Алкмааром", делит игру на две части. Первые 60 минут матча "Динамо", по всеобщему мнению, демонстрировало футбол, близкий к идеальному. И тут практически все отдают должное тренеру команды, который в очередной раз сумел удивить соперника.

Вот что по этому поводу пишет Дмитрий Курпас на сайте "Трибуна":

"Главная неожиданность от Луческу – акцент на быстром переходе от обороны в атаку. Недавно мы отмечали, что Мистер просит игроков "Динамо" более взвешенно подходить к позиционным атакам и вскрывать оборону соперника затяжным владением, а не рискованными передачами.

Во вчерашнем матче Луческу сыграл гораздо смелее: не боялся использовать лонгболы и просил игроков играть в быстрый транзит" (ua.tribuna.com, 30.09.20).

Судя по всему, для бельгийцев такая игра в исполнении "Динамо" стала неожиданностью. Как следствие – заметное преимущество Киева на протяжении стартовых 15-20 минут, что вылилось в быстрый гол Буяльского. Ну и, вообще, первый тайм команде удался, как нельзя лучше. Подтверждением тому служит второй гол – от Де Пены с 11-метровой отметки.

Можно констатировать, что Луческу снова выиграл свою тренерскую дуэль. Что, собственно, и отмечает пресса. Но, само собой, отдают журналисты должное и футболистам, которые сумели воплотить тренерский план в жизнь.

Динамовцев хвалят за слаженную командную работу, чему, несомненно, способствует не только тщательная тактическая подготовка, но и хорошая физическая форма. Для всех очевидно, что команда набрала практически оптимальные кондиции к важнейшему этапу сезона.

"В Бельгии футболисты Динамо превзошли Гент в общей беговой работе на 8,5 километров, в Киеве — на 4,5. На начальном этапе работы для тренера это большой успех. Преимущество в 13 км – огромное расстояние", – приводит показательный фактаж Юрий Денисенко (Zbirna.com, 30.09.20).

Говоря об удачной игре команды в первом тайме и начале второго, пресса снова отдает должное солидному КПД центральных полузащитников – Сидорчука, Шапаренко и Буяльского.

"Отмечать добротную игру центрального треугольника "Динамо" – уже традиция. На этот раз круче всех выглядел Буяльский. Удивительно, насколько его фигура до сих пор остается недооцененной у нас и не вызывает особых опасений у соперника.

В первом матче с "Гентом" Виталий сделал первый гол за счет грамотного движения между линиями. История повторилась и в ответной игре. Де Деккер не усвоил урок и в очередной раз был не готов к агрессивным вбеганиям Буяльского во вратарскую", – развивает тему Дмитрий Купрас(ua.tribuna.com, 30.09.20).

Многие СМИ оперируют любопытными статистическими данными. Из них следует, что абсолютным лидером среди киевлян по выигранным единоборствам стал Шапаренко – 16 из 22-х, и он же чаще всех у "Динамо" бил по воротам – четыре удара, один из которых (при счете 1:0) приняла на себя стойка, после чего просто обязан был отличиться подоспевший на добивание Караваев.

Ряд источников акцентируют внимание на универсализме Миколенко, игравшего на "не родной" позиции центрального защитника:

"Он часто был в этом поединке тем футболистом, который начинал атаки вертикальными передачами вперед, а точность его пасов при этом была самой высокой в команде – 95 процентов"(football.ua, 30.09.20).

Встречается также немало ремарок по игре Супряги, который, хотя сам и не забил, но сыграл чрезвычайно полезно.

"Супряга не был лучшим футболистом "Динамо" в противостоянии с "Гентом" согласно статистике. Даже в тройку лучших не попал. Однако он сделал два из трех голов "Динамо" – сделал своей активностью, своей скоростью, своим упорством. И в третьем тоже принял активное участие.

…Супряга забил всего три гола в восьми матчах сезона, что мало для нападающего – уж точно не продуктивность Эрлинга Холанда. Но сколько пользы Владислав приносит команде своими перемещениями, быстрыми рывками, открыванием под передачи и ассистами на партнеров?!", – пишет ИгорьСемйон (ua-football.com, 30.09.20).

Ну а однозначно лучшим игроком матча пресса признает Бущана, который особенно блеснул надежностью в заключительной трети матча, когда динамовцы резко сбавили обороты и стали слишком многое позволять сопернику. 12 сейвов при пяти отраженных ударах с близкого расстояния – это, безусловно, был бенефис динамовского вратаря.

"Сколько раз мяч метался по вратарской, попадая в ноги, тела, но не в сетку?! Сколько раз Жора Бущан вытаскивал самые мертвые мячи? Фактически это был его звездный час, потому как более успешной игры вратаря непросто припомнить", – восхищается первым номером "Динамо" Андрей Шахов (fraza.com, 30.09.20).

А Валерий Василенко, говоря о подвигах Бущана, вполне логично перебрасывает "мостик" к сборной Украины. Журналист напоминает, что динамовский вратарь в предыдущих матчах тоже выглядел очень надежно. И, несомненно, заслуживает того, чтобы получить свой шанс в одном из ближайших матчей национальной команды.

"Игры против "Десны", "Динамо", АЗ и "Гента" (две) – это своего рода портфолио динамовского голкипера, – делает заключение Василенко. – Кроме отличной игры на "ленточке" обязательно нужно отметить и его уверенность. Эта особенность "роднит", что ли, нынешнего первого номера "Динамо" с нынешним первым номером "Шахтера" и сборной Украины Пятовым. С той лишь разницей, что Андрей все так же продолжает всегда оставаться "уравновешенным", но вот спасает свои ворота все реже" (sport.ua, 30.09.20).

"Бущан сейчас демонстрирует, возможно, наиболее ровную форму среди украинских коллег по амплуа, – вторит коллеге Тарас Котив. – Игра на выходах – безупречно. На линии – топ. Ногами очень и очень уверенно, особенно на фоне страданий Пятова. Существенная такая заявочка как минимум на дебют за сборную Украины" (football24.ua, 30.09.20).

Естественно, отдавая должное Бущану, пресса задается вопросами, почему его партнеры после третьего гола по сути "бросили играть", что сделало триумф несколько смазанным.

Как считает подавляющее большинство журналистов и экспертов, динамовцы слишком рано посчитали, что дело уже сделано.

"Конечно, виновата молодость и неопытность игроков, которые в какой-то момент, видимо, посчитали, что им море по колено и снизили планку ответственности", – поясняет Андрей Шахов (fraza.com, 30.09.20).

Отмечается также, что неудачный отрезок матча "Динамо" провело именно тогда, когда поле покинули Родригес и Де Пена, а на их места вышли Цыганков и Вербич, которые пока еще не набрали оптимальную форму. Немало нареканий вызвали и действия киевлян после стандартов у их штрафной – особенно, с учетом проигранного "второго этажа".

Словом, нельзя не согласиться с теми, кто утверждает, что до стабильности этой команде еще расти и расти. Но даже критикуя динамовцев за неубедительную игру после 3:0, журналисты с экспертами в целом остаются достаточно толерантными и высказываются конструктивно. К примеру, в неоднократно встречается мнение о том, что, провалив последнюю треть матча, футболисты получили хороший и очень своевременный урок на будущее, а тренерский штаб теперь имеет очень веские основания, так сказать, подкрутить гайки, если они где-то ослабли.

"Я, настаиваю, считаю это своевременным и полезным – хуже, стократ хуже было бы столкнуться с таким "плывуном" на фоне более серьезного и жестокого соперника", – резонно подмечает, например, Артем Франков. – Ничего, Мирча Луческу, уверен, устроит (уже устроил?) коллективу добрячий прочухон. Хотя мне лично показалось, что ребята и сами все прекрасно понимают. После финального свистка мы не наблюдали никаких валяний и визгов на лужайке, несмотря на решение главной задачи и ожидаемые материальные блага" (еженедельник "Футбол", 01.10.20).

"Отдельные звоночки в предыдущих матчах не дали бы такой пищи для размышлений тренерскому штабу "Динамо", как этот один непрерывный "воздушный налет" соперника в комплекте с бледным видом киевского ПВО", – полагает Павел Булах(footboom.com, 30.09.20).

Ну и сам Луческу, подводя итог матча с "Гентом", дал всем понять: он получил хороший сигнал, и непременно на него отреагирует.

"Рад, что мы прошли дальше, но не доволен игрой. До третьего гола все было хорошо, но после него мы допустили много ошибок, позволили соперникам заработать много угловых и стандартов, которые являются их главным козырем. Я хочу видеть не тот футбол, который был во втором тайме", – резюмировал тренер "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua, 30.09.20).

НОВОРОЖДЕННЫЙ ЛУЧЕСКУ

Примечательно, что "Динамо" оформило выход в Лигу чемпионов ровно спустя два месяца после того, как Мирча Луческу провел свою первую тренировку на базе в Конче-Заспе. Это стало еще одним поводом для СМИ подвести предварительные итоги работы румынского специалиста в киевском клубе.

Теперь уже никто не сомневается: президент "Динамо" Игорь Суркис, пригласив Луческу на работу, попал, как говорится, в десятку. Команда выполнила две ключевые задачи на старте сезона, выиграв трофей и добыв путевку в Лигу чемпионов, что, кстати, принесет немалые премиальные в клубную казну.

"Победа над "Гентом" позволила "Динамо" не только впервые с 2012 года пройти квалификацию Лиги чемпионов, но и существенно пополнить клубный бюджет. Участие в основном этапе главного европейского клубного турнире уже гарантирует киевскому клубу выплату в 15,25 млн. евро. Также "Динамо" получит бонус от УЕФА за свою позицию в рейтинге последних десяти лет. Сейчас она – 18-я, значит, киевляне заработают еще 16,62 млн. евро. В сумме – 31,87 млн" (ua-football.com, 30.10.20).

В принципе, неплохо обстоят у динамовцев дела и в чемпионате страны: в пяти турах одержаны три победы с общим счетом 11:2 при двух боевых ничьих с очень крепкими "Десной" и "Зарей", которые отобрали очки и у "Шахтера".

"Главное – пришли результаты, пусть и опережающие качество игры, – пишет Игорь Линник. – Это свидетельствует об одном – у команды появилась нацеленность, заточенность на победу.

Обыграны "Шахтер", вице-чемпионы Голландии и Бельгии, есть первый – суперкубковый трофей, есть выход в групповой турнир Лиги чемпионов, да и в чемпионате Украины "Динамо" – один из лидеров.

Перед началом сезона 2020/21 о таких результатах на конец сентября все, кто причисляет себя к кругу интересантов киевского клуба – его президенты, игроки и вменяемые болельщики – могли только мечтать. Теперь все это явь.

И автор этого чуда – Мирча Луческу! Соавторы – те, кто решился сделать ему столь смелое предложение, ну и те, кто собственным потом и кровью, забитыми и непропущенными голами помогали тренеру на этом стартовом отрезке" (footclub.com, ua, 1.10.20).

Итак, на что обращают внимание журналисты и эксперты, анализируя первый динамовский этап карьеры Мирчи Луческу?

Во-первых, отмечается, что Луческу проявил себя, как отличный психолог. Он в сжатые сроки нашел хороший контакт с подопечными и вселил в них уверенность.

"Луческу заразил игроков своим энтузиазмом, которого у него, несмотря на возраст, было хоть отбавляй. Он смог внушить им, что играть за "Динамо" – это ответственная работа. Он начал менять подходы и к самой игре, сделал акценты на контроле мяча, причем даже в оборонительной фазе. "Динамо" выглядело посвежевшим, более злым, более расчетливым и конкурентоспособным", – делится наблюдениями Вадим Самойлов(Terrikon.com, 30.09.20).

Во-вторых, в зачет идет высокий тренерский класс Луческу, который, как оказалось, прекрасно помнит, что игру команды можно строить не только вокруг бразильцев, и знает, как это делать. Оказавшись в крайне непростой ситуации (семь травмированных!), опытнейший наставник мгновенно сориентировался, кто на данном этапе больше достоин места в обойме.

Цитируем Ярослава Смелянского с сайта "СпортАрена":

"Луческу прибыл в явно кризисную команду с набором индивидуалистов и эгоистов, проблемных легионеров и стагнирующей молодежи. Вопреки слухам в прессе, он не наводнил "Динамо" бразильцами и не стал подписывать сбитых, но хорошо знакомых летчиков. Он просто работал с теми, кто был под рукой, и показал своим предшественникам, что и на такой тяговой силе можно доехать до жеребьевки группового турнира в Ньоне" (sportarena.com, 30.09.20).

Одновременно журналисты обращают внимание на следующий архиважный момент: практически все играющие при Луческу динамовцы демонстрируют серьезный прогресс. Это касается не только совсем еще зеленых Забарного и Сироты, но и тех футболистов, на перспективах которых некоторые горе-эксперты спешили поставить крест .

Вот что пишет, к примеру, Антон Дударь:

"Николай Шапаренко буквально за несколько матчей превратился в лидера команды. Шапаренко ведет игру "Динамо" в центре поля, находя варианты для передач и развития атак, он ассистирует и забивает. Порой даже кажется, что он вездесущ.

Под руководством Луческу расцвел и Виталий Буяльский, который такими темпами уже к зиме обратит на себя внимание хороших зарубежных команд. Владислав Супряга и Илья Забарный будут и дальше прибавлять, Жерсон Родригес, оказывается, может быть весьма полезен, если задействовать его на фланге, а не в центре атаки. Даже Сергей Сидорчук, которого болельщики неоднократно списывали со счетов, обрел второе дыхание" (unian.net, 30.09.20).

"Когда видишь, как вчерашние доходяги и разгильдяи буквально за месяц превращаются в организованный хор мальчиков-зайчиков, идут на первом месте УПЛ, выходят в ЛЧ, хочется одного: снять шапку, бросить ее на газон "Олимпийского" и искренне сказать: Мистер, спасибо", – не сдерживает эмоций Николай Кизилов (ua.tribuna.com, 30.09.20).

Третий момент – тактическая мудрость 75-летнего тренера. Луческу, как никто другой в украинском футболе, умеет играть, так сказать, от соперника. И это – тоже одна из составляющих успеха. Не случайно же все важные победы "Динамо" в этом сезоне пресса называет тренерскими.

При этом очевидно, что новый наставник киевлян постепенно подводит команду к тому, чтобы она уверенно могла варьировать свой стиль в зависимости от того, кто ей противостоит и от того, как складывается матч. То есть речь идет о тренерской гибкости Луческу и его умении четко расставлять акценты с приоритетами.

Тут у многих напрашивается сравнение матчей против "Алкмаара" и "Гента": с голландцами, как и в Суперкубке Украины, динамовцы сделали ставку на строжайшую игру от обороны, а вот против бельгийцев играли с гораздо большим акцентом на атаку.

Еще один момент, который отмечают СМИ, это манера поведения Луческу, который всегда очень достойно выглядит на пресс-конференциях, откровенно рассказывая после матчей о своих планах на игру, ни на что не жалуясь и всегда поддерживая своих футболистов (даже в такие моменты, когда они этого не заслуживали – как, к примеру, по итогам первого тайма игры со "Львовом"). Такой Луческу вызывает все больше симпатий. Тем более, что даже неискушенным любителям футбола видно, насколько он отдается нынешней работе.

"Ему – 75, но он буквально живет футболом. Он стоит весь матч под дождем у кромки поля, накрыв голову полотенцем, и подсказывает подопечным. Он живет на базе, чтобы ближе познакомиться с командой. Он полон мотивации и желания доказать, что его рано списывали со счетов. И пока так – у "Динамо" все должно быть хорошо", – пишет Антон Дударь (unian.net, 30.09.20).

Мысль о хороших перспективах киевлян при Луческу высказывается практически во всех материалах. Журналисты однозначно поверили в "Динамо" Луческу и не сомневаются, что в нынешнем сезоне сине-белые будут реально претендовать на чемпионство. Ну и, само собой, всем интересно, как дальше будет развиваться киевская команда.

"Динамо" теперь может думать над следующим шагом – разнообразии и усовершенствовании качества игры! Кому-то хочется, чтобы прежде всего – атакующей, но и в обороне киевлянам есть над чем работать. Да хотя бы в индивидуальном отборе мяча (это к вопросу о школе!)…

Что же касается позиционной атаки – нету спора, ее появления заждались многие поклонники "Динамо". Но будем помнить, это – один из самых сложных компонентов игры, который лишь на организованности и дисциплине не построишь.

Тут нужны и видение, и умение – скорость принятия решений, передвижения мяча, исполнения и обработки передач, что, опять же, подвязывается на исполнительское мастерство.

Как будет решать эту задачу Мирча Луческу – покуда знает, наверное, только он сам", – пытается смотреть вперед Игорь Линник (footclub.com, ua, 01.10.20).

Ну а первую информацию на предмет того, как и в каких направлениях будет развиваться игра "Динамо", несомненно, даст групповая стадия Лиги чемпионов, где киевлянам, как и горнякам, достались очень сложные и именитые конкуренты.

ЖРЕБИЙ В СТИЛЕ ДЕЖАВЮ

Состоявшаяся в пятницу жеребьевка группового этапа еврокубков тоже активно обсуждалась в СМИ. Общий лейтмотив таков: нельзя сказать, что нашим клубам повезло, но и заранее сдаваться повода нет.

Скажем, среди соперников "Зари", которая будет представлять Украину на групповой стадии Лиги Европы, только английский "Лестер" (чемпион АПЛ 2016 года) явно превосходит команду Виктора Скрипника в классе. А вот с португальской "Брагой" и греческим АЕКом, за который выступают наши Чигринский и Шахов, "Заря" вполне способна конкурировать.

Пресса, в том числе португальская, по этому поводу вспомнила квалификацию Лиги Европы в 2018 году, когда "Заря" прошла "Брагу" по итогам двухраундовой дуэли. Цитируем выдержку из статьи в издании Mais Futebol:

"Заря" – сложный соперник из 4-й корзины. "Брага" должна хорошо помнить этот украинский клуб, который два года назад уже приезжал в Португалию. Тогда "Заря" сыграла с "Брагой" два раза вничью (1:1 и 2:2), но прошла дальше за счет большего количества выездных голов. Сейчас "Заря" – это третий по силе клуб в Украине и вряд ли он сильно уступает "Браге" в уровне игры" (footboom.com, 3.10.20).

Настороженно относятся к "Заре" и в Греции, где совсем еще свежи воспоминания о том, как наш "Колос" разобрался с "Арисом".

"Заря" – соперник АЕКа из четвертой корзины, но жребий нельзя назвать удачным. Против украинских клубов вообще тяжело играть. Даже если вы раньше не слышали ничего про какую-то украинскую команду, то это не значит, что она не сможет вас неприятно удивить. Греческий футбол не настолько силен, чтобы считать третью по силе украинскую команду удачным жребием..", – пишетGazzetta.gr (footboom.com, 3.10.20).

В общем, все сходятся на том, что "Заря" будет вести с "Брагой" и АЕКом борьбу за второе место. И шансы луганчан выглядят достаточно высокими.

"Шахтеру" и "Динамо", конечно же, будет гораздо сложней. На групповой стадии Лиги чемпионов практически невозможно избежать встреч с мировыми грандами. Нашим же командам таких соперников досталось сразу по два.

Горняки, в частности, попали в одну группу с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха. Максимум, на что способен "Шахтер" в такой компании, по мнению СМИ, это третье место. И то – при очень удачном стечении обстоятельств.

"Мадридский "Реал" выигрывал Лигу чемпионов четыре раза за последние шесть лет и не нуждается в особом представлении. Авторский миланский "Интер" Антонио Конте уже продемонстрировал "горнякам" свою силу (5:0 в полуфинале последней Лиги Европы)… "Боруссия" из Гладбаха завершила прошлую кампанию в Бундеслиге сразу за "Баварией", тезкой из Дортмунда и "РБ Лейпциг" – это самый худший вариант, который мог прилететь подопечным Каштру из четвертой корзины", – считает, к примеру, Влад Петрушевский (ua-football.com, 03.10.20).

Большинство журналистов и экспертов полагают, что в этой компании по силам "Шахтеру" только "Боруссия", которая, между прочим, начала текущий сезон не лучшим образом. Но в то же время никто не сомневается, что горняки будут ставить перед собой максимальную задачу и, в любом случае, шанс выйти из группы у них есть. В частности, об этом говорит Сергей Ященко:

"Этот шанс будет зависеть, в первую очередь, от состояния самого "Шахтера". Горняки могут и на первое место в группе замахнуться… Главное, привести команду в порядок в психологическом плане. Надеюсь, в оставшихся до 1-го тура Лиги чемпионов матчах УПЛ "горняки" наберут максимальные обороты" (footboom.com, 03.10.20).

У "Динамо" в группе тоже все будет архисложно. В квартете G особняком стоят "Барселона" (Испания) и "Ювентус" (Италия). Третий соперник – венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва – в принципе уступает "Динамо" по классу. Но клуб из Будапешта, как уже не раз отмечалось в СМИ, вышел на очень хороший уровень. Этот тот случай, когда соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. Тем более, учитывая "фактор Реброва"…

В Украине все уверены, что "Динамо" должно выиграть свою дуэль у "Ференцвароша". Но при этом неоднократно прозвучало и мнение о том, что "сине-белые" вполне могут зацепить очки с кем-то из фаворитов. С той же "Барселоной", которую "Динамо" обыгрывало в 1993 году при Михаиле Фоменко (3:1 в Киеве, причем в меньшинстве) и в 1997-м вскоре после возвращения Валерия Лобановского (3:0 и 4:0).

Кстати, наверное, не случайно после жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА решил подбодрить болельщиков "Динамо", о чем активно писали СМИ.

"На официальном аккаунте организации в твитере появился краткий обзор легендарного поединка на "Камп Ноу", в котором украинская команда разгромила каталонский клуб со счетом 4:0. Тогда хет-трик на свой счет записал Андрей Шевченко, а Сергей Ребров забил четвертый гол в поединке. "В качестве мотивации для фанов "Динамо" напоминаем, что было в 1997 году", – говорится в подписи под видео" (sport.24tv.ua, 2.10.20).

И тут, несомненно, следует отметить, что нынешняя ситуация в киевском клубе отчасти схожа в той, что складывалась тогда: хандрившую при Йожефе Сабо команду принял Валерий Лобановский, и с классным тренером она преобразилась буквально на глазах.

По этому поводу своего рода параллель проводит президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис, оценивая работу Мирчи Луческу и комментируя итоги жеребьевки:

"Осенью 1996 мы вылетели из Кубка УЕФА, проиграв скромному "Ксамаксу" и летели в Киев убитыми и раздавленными, а тренеры говорили: "Всех игроков – с моста. Команду нужно полностью обновить". А через два с половиной года Валерий Васильевич вышел с этими футболистами в полуфинал Лиги чемпионов.

Вот и сегодня при соответствующей психологической подготовке мы можем показывать качественный футбол" (footclub.com.uа, 2.10.20).

В свою очередь эксперты обращают внимание на то, что "Ювентус" и "Барселона" переживают сейчас не самые лучшие времена. В обеих командах идет перестройка, в них сменились тренеры. Причем наставник туринцев Андреа Пирло еще только осваивает азы профессии, а его каталонский коллега Рональд Куман, хотя и имеет уже солидный стаж, но в Лиге чемпионов – тренер-новичок.

"Самое главное преимущество и козырь "Динамо" в Лиге чемпионов по отношению к соперникам – тренер Мирча Луческу, который за счет своего опыта сможет и знает, как надо выстроить стратегию на весь групповой турнир. Поэтому я не думаю, что удел "Динамо" – это только борьба за третье место", – считает, в частности, Вячеслав Грозный(zbirna.com, 02.10.20).

Ну и еще один вывод СМИ по итогам жеребьевки Лиги чемпионов, возможно, самый важный – в Киев приедут лучшие команды Европы со звездными игроками. Серхио Рамос, Эден Азар, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Криштиану Роналду… Такие гости бывают у нас далеко не каждый год. Встреча с мастерами топ-уровня станет для динамовцев и горняков отличной проверкой на прочность.

"Результаты жребия интересные и однозначно приемлемые. Посмотрим, чего стоят украинские клубы на фоне сильнейших футбольных коллективов мира… Если на матчи Лиги чемпионов допустят болельщиков, то они однозначно останутся счастливыми", – предваряет предстоящие баталии Виталий Павлишин (sector.depo.ua, 01.10.20).

БОМБА БЕЗ ВЗРЫВАТЕЛЯ

Между тем, тема возвращения болельщиков на трибуны по ходу минувшей недели тоже вышла в "топы". В четверг официальный сайт УЕФА дал добро на частичное заполнение стадионов во время международных поединков.

"На каждый матч сможет попасть до 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.

Допуск болельщиков на трибуны и максимальное количество посетителей стадиона будут зависеть от решений местных властей. Матчи под эгидой УЕФА не могут играться со зрителями в тех странах, где власти это запрещают..." (uefa.com, 01.10.20).

Безусловно важное для футбола решение получило широкий отклик в прессе. Новость от УЕФА тиражировали абсолютно все СМИ, в том числе – общественно-политические.

Только на этом фоне весьма странно прозвучало заявление ФФУ/УАФ, которая преподнесла решение УЕФА, как свою большую заслугу и объявила, что все ближайшие матчи национальной сборной и наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы пройдут со зрителями. Это, кстати, не дожидаясь соответствующего вердикта местных властей, в частности – киевских, который был принят лишь на следующий день.

Как сообщил сайт Киевской городской государственной администрации, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации поддержал инициативу УЕФА:

"За умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на наступні матчі:

09.10.2020 – м. Київ, стадіон "Оболонь Арена" – матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;

10.10.2020 – м. Київ, НСК "Олімпійський" – матч Ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;

13.10.2020 – м. Київ, НСК "Олімпійський" – матч Ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії" (kyivcity.gov.ua, 03.10.20).

Естественно, СМИ обратили внимание: речь пока что идет лишь о трех конкретных матчах с участием сборных, а вовсе не обо всех международных поединках. Но, видимо, для последнего УАФ/ФФУ подобные важнейшие детали – это мелочи.

И было бы смешно, если бы не было так грустно. В продолжение темы на одном из Интернет-ресурсов вдруг появился традиционно грязный информационный вброс, из которого следует, что киевское "Динамо" якобы не хочет играть при зрителях, поскольку в клубе опасаются очередных акций ультрас, недовольных появлением Луческу у руля команды.

Для тех, кто в курсе раскладов, очевидно – налицо очередная провокация против столичного клуба, чьи последние успехи, видимо, не дают покоя главному футбольному чинуше, который давно и планомерно ведет против "Динамо" оголтелую гибридную войну.

Примечательно, что не далее, как 30 сентября "Динамо" само подняло вопрос присутствия болельщиков на трибунах, опубликовав на своем сайте официальное заявление. Суть его сводилась как раз к тому, что клуб ценит своих поклонников, ценит их и ждет их на стадионе – но только после того, как городские власти примут соответствующий вердикт.

"Несмотря на острую потребность команды – получить наконец заряд положительной синергии своего 12-го игрока, клуб, тем не менее, не может нарушить букву Закона. Поэтому мы вместе с вами вынуждены ждать улучшения обстановки в городе и получения официального разрешения от столичных властей на возвращение болельщиков на стадион", – говорилось в обращении ФК "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua, 30.09.20).

Четкая и последовательная позиция клуба здесь более, чем очевидна: "Динамо" не имеет права открывать билетные кассы, не получив на то официального разрешения, но как только комиссия КГГА даст добро, доступ на стадион будет открыт.

Об этом, между прочим, говорил и президент "Динамо" Игорь Суркис, общаясь с прессой после воскресного матча с "Зарей":

"На наших матчах Лиги чемпионов, если не будет никаких запретов властей, естественно, мы ждем наших болельщиков и с удовольствием начнем буквально с понедельника продавать билеты. В том количестве, которое разрешает УЕФА. Мы ждем зрителей на трибунах. Мы играем для них, а не для пустого стадиона" (dynamo.kiev.ua, 04.10.20).

Точно также без обиняков Игорь Суркис высказался и по поводу возможных акций на стадионе во время матчей "Динамо":

"Я не политик и не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, он должен принять то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на сто процентов. "Динамо" попало в Лигу чемпионов. И настоящий болельщик будет поддерживать свою команду и желать ей только успеха и удачи. Это настоящий болельщик" (dynamo.kiev.ua, 04.10.20).

Тут непременно нужно отметить, что по поводу тех, кто до последнего времени активно протестовал против Луческу в "Динамо", в нашем футбольном пространстве тоже уже сложилось абсолютно ясное мнение.

В частности, по этому поводу очень точно высказался Игорь Юрич, считающий, что в данной истории главное для этих фальшивых ультрас и их поводырей – вовсе не футбол.

"В свете решения командой Луческу главной задачи сезона, давно и решительно задвинутым в тень "борцам за справедливость" из фанатской подворотни придется непросто. На затертый рефрен: "А Баба-Яга против!" народ реагирует все реже и, как правило, сугубо раздраженно. Неужели опять примутся бубнить: не забудем, не простим?..

В этой связи мне вспоминается анекдот о Неуловимом Джо. Который был неуловим потому, что на хрен никому не нужен. Любителям футбола рекомендовал бы относиться к этому так же" (ua-football.com, 30.09.20).

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ

Таким образом, очередная "бомба", которую на ровном месте попытались заложить деятели из антидинамовской коалиции УАФ/ФФУ, на поверку оказалась муляжом. Очередная пакость не удалась. Как не удался ей и дешевый фокус с попыткой пропиариться на неких сомнительных достижениях в области арбитража.

Можно, конечно, допустить, что она на самом деле считает "историческими достижениями" назначение Александры Ардашевой ассистентом VAR-арбитра на матч УПЛ и подготовку новой группы специалистов, которые могут работать с системой видеопомощи арбитрам. Ничего не скажешь – поистине масштабное для страны событие! Хотя куда логичней и важней было бы наконец-то вывести на должный уровень украинский арбитраж, от издержек которого наши команды уже буквально стонут.

Как последний пример – воскресный матч "Колос" – "Мариуполь" (1:0). Его судьбу решил абсолютно левейший по определению СМИ пенальти, ставший плодом совместного творчества главного судьи Копиевского и его ассистента Высоцкого.

"Фол был, но произошел он примерно за метр до штрафной площади, – дает свою экспертную оценку очередного скандального эпизода экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар. – Копиевский посмотрел на Высоцкого, тот ему, думаю, подсказал, что нарушение было в штрафной зоне. Но всю ответственность сваливать только на ассистента неправильно. Копиевский отстал от эпизода – и это уже его вина" (ua-football.com, 04.10.20).

Подобная некомпетентность случается в каждом туре. Порой – в нескольких матчах. И вот эту хроническую проблему, подрывающую основные футбольные устои, следовало бы в первую очередь решать тем, кто призван эти устои сохранять и приумножать. Но увы – в УАФ/ФФУнеспособны управлять этим процессом. Они, по мнению болельщиков, или вообще "отмораживаются", или откровенно "тормозят".

Именно так произошло воскресным вечером, когда стало известно о положительных ПЦР-тестах футболистов "Шахтера" Пятова и Степаненко. Показательный момент – эта чрезвычайная ситуация коснулась в первую очередь сборной Украины, у которой запланированы три важных матча подряд: перед поединками Лиги наций против Германии и Испании предстоит выездной спарринг с Францией (7 октября). Но сообщил о ЧП не аккаунт ФФУ/УАФ, а сайт донецкого клуба:

"После матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными.

Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия" (shahtar.com, 04.10.20).

Лишь ближе к полуночи из стен Дома футбола поступила практически аналогичная информация, разбавленная новостью о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко срочно довызвал вратаря "Александрии" Панькива и динамовского центрхава Шепелева.

Ситуация для нас беспрецедентная. Сборная лишилась не только Пятова со Степаненко – на самоизоляцию отправлены еще шесть сборников из числа горняков. По сути выходит, что у Шевченко выпала половина основы. И, естественно, общественность имела право узнать план дальнейших действий и разъяснений с учетом недавно обновленного регламента УЕФА, который, кстати, гласит следующее:

"Если по решению уполномоченных государственных или местных властей группа футболистов или команда помещается в обязательный карантин или самоизоляцию, матч проходит по расписанию, если в команде набирается минимум 13 футболистов, включая одного вратаря.

Данный пункт действителен независимо от других положений регламента конкретного турнира (включая крайний срок подачи заявки на матч)…" (uefa.com, 01.09.20).

Похоже, все идет к тому, что отдуваться перед прессой и болельщиками придется Андрею Шевченко. Администрация ФФУ/УАФ в сложившейся ситуации выглядит просто беспомощной и бесполезной конторой. Это тот самый случай, когда весь пар ушел в пиар-гудок…