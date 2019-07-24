Пропустит весь сезон: звезда "Реала" получил кошмарную травму

Хавбек "Реала" Марко Асенсио получил серьезную травму в матче с "Арсеналом" в рамках предсезонного турнира International Champions Cup, который проходит в США.

Полузащитник вышел на замену после перерыва, провел на поле 20 минут и успел отличиться голом. Однако вскоре покинул газон на носилках.

Марко Асенсио

Несмотря победу в матче с "Канонирами" в серии пенальти, наставник "Сливочных" Зинедин Зидан не скрывал своего огорчения. "Ситуация выглядит плохо, это худший итог дня для нас", - отметил тренер "Реала, которого цитирует Marca.

Позже "Королевский клуб" выступил с официальным заявлением о травме Асенсио. Обследование показало, что у 23-летнего испанца выявлен разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. В ближайшие дни футболист будет прооперирован. Срок восстановления игрока сборной Испании составит 8-9 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорогостоящему новичку "Реала" стало плохо на презентации.

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