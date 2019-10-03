Пропустили 10 голов: в Лиге чемпионов установлен унизительный антирекорд

В матчах 2-го тура Лиги чемпионов, которые прошли 1-го и 2 октября, зафиксирован уникальный факт.

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — финалисты предыдущего розыгрыша ЛЧ — пропустили на двоих в поединках одного тура 10 мячей. По информации Opta, это первый случай в истории Лиги чемпионов, когда финалисты предыдущего турнира пропускают синхронно так много.

"Ливерпуль" Клоппа пропустил три мяча от "Зальцбурга", но выиграл

Напомним, что во вторник "Тоттенхэм" проиграл на своем поле "Баварии" с унизительным счетом 2:7. В среду "Ливерпуль" также на домашнем стадионе "Энфилд" обыграл со счетом 4:3 "Зальцбург".

Команды Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино – финалисты предыдущего розыгрыша ЛЧ. Действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", обыгравший "Шпор" в решающем матче в Мадриде — 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Реал" установил позорный антирекорд в Лиге чемпионов.

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