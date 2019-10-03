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3 октября • обновлено в 14:02
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Пропустили 10 голов: в Лиге чемпионов установлен унизительный антирекорд

2.2т Читать материал на украинском

В матчах 2-го тура Лиги чемпионов, которые прошли 1-го и 2 октября, зафиксирован уникальный факт.

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — финалисты предыдущего розыгрыша ЛЧ — пропустили на двоих в поединках одного тура 10 мячей. По информации Opta, это первый случай в истории Лиги чемпионов, когда финалисты предыдущего турнира пропускают синхронно так много.

"Ливерпуль" Клоппа пропустил три мяча от "Зальцбурга", но выиграл

"Ливерпуль" Клоппа пропустил три мяча от "Зальцбурга", но выиграл

Напомним, что во вторник "Тоттенхэм" проиграл на своем поле "Баварии" с унизительным счетом 2:7. В среду "Ливерпуль" также на домашнем стадионе "Энфилд" обыграл со счетом 4:3 "Зальцбург".

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Команды Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино – финалисты предыдущего розыгрыша ЛЧ. Действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", обыгравший "Шпор" в решающем матче в Мадриде — 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Реал" установил позорный антирекорд в Лиге чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур
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