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Пропустил 7 мячей: "Реал" унизили в Международном кубке чемпионов

Пропустил 7 мячей: "Реал" унизили в Международном кубке чемпионов
Королевский клуб потерпел одно из самых разгромных поражений в своей истории
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Футбольный клуб "Реал Мадрид" потерпел разгромное поражение в 3-м туре Международного кубка чемпионов. На арене "Метлайф-стэдиум" в США, подопечные Зидана со счетом 3:7 уступили землякам из "Атлетико".

Покер на счету Диего Косты. На 63-й минуте Косты столкнулся с Карвахалем, из-за чего на поле возникла небольшая стычка. Судья в итоге удалил обоих футболистов.

"Реал" Мадрид Испания – "Атлетико" Мадрид Испания 3:7 (0:5, 3:2)

Голы: 0:1 – 1 Диего Коста, 0:2 – 8 Жоау Феликс, 0:3 – 19 Корреа, 0:4 – 28 Диего Коста, 0:5 – 45, пенальти Диего Коста, 0:6 – 51 Диего Коста, 1:6 – 59 Начо, 1:7 – 70 Витоло, 2:7 – 85, пенальти Бензема, 3:7 – 89 Хави.

Реал Мадрид – Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бэйл, 62), Рамос (Хави, 62), Одриосола (Карвахаль, 46), Начо, Иско (Родриго, 62), Кроос, Азар (Адри, 62), Модрич (Кубо, 62), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Йович (Бензема, 30).

Атлетико – Облак, Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Триппьер (Карлос Исаак, 65), Лоди (Санчес, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66), Жоау Феликс (Витоло, 66), Диего Коста, Мората (Корреа, 13; Камельо, 66).

Предупреждения: Иско (31), Сауль (65), Начо (88).

Удаления: Диего Коста (65), Карвахаль (65).

Пропустил 7 мячей: "Реал" унизили в Международном кубке чемпионов

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Тема
Международный кубок чемпионов
Место
США
Теги
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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