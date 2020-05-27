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27 мая • обновлено в 10:44
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"Пропускал уроки физики": украинский футболист покорил сеть новым трюком

1.5т
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Новый трюк украинского футболиста донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика был снова опубликован на известном Instagram-канале "433".

"Покажите мне прием мяча, который будет лучше этого. Запомните имя Мудрика", – подписано видео, на котором футболист "приклеивает" к ноге мяч, сброшенный с крыши пятиэтажного дома. Мудрик прокомментировал трюк, пошутив, что он "пропускал уроки физики в школе".

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Золотой талант

Видео набрало уже почти два миллиона просмотров и более 1700 комментариев.

Мнения пользователей разделились – одни называют ролик фейком и не верят, что так можно было принять мяч, а другие сравнивают украинца со звездными футболистами, называя имена бразильца Марсело и Зинедина Зидана из "Реала".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мудрик уже не впервые шокирует футбольных фанатов, подписанных на "433". Ранее он дважды удивлял пользователей своей техникой.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
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