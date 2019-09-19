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19 сентября • обновлено в 18:43
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"Прописано в контракте": Степаненко раскрыл необычный запрет в "Шахтере"

1.4т Читать материал на украинском

Полузащитник донецкого "Шахтер" Тарас Степаненко признался, что ему по контракту запрещены некоторые зимние виды спорта.

"На лыжах нельзя кататься. Прикольный пункт. Я раньше с него смеялся, а потом когда с доктором пообщался, он сказал, что в зимнее время это хлеб для травматолога. Колени летят, голеностопы. Прям так и написано: нельзя кататься на лыжах. Вообще все экстремальные виды спорта они в принципе запрещены. Не знаю, как за бобслей, не слышал, но лыжи точно прописаны", – рассказал Степаненко в эфире Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

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Напомним, что "Шахтер" с поражения стартовал в Лиге чемпионов. Игра 1-го тура против "Манчестер Сити" прошла в Харькове и завершилась со счетом 0:3.

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Персона
Тарас Степаненко
Тег
ФК Шахтер
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