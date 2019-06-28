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"Променял": легенда "Динамо" высмеял переход футболиста сборной Украины в российский клуб

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Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо посмеялся над защитником Иваном Ордецом, который объяснил свой переход в московское "Динамо" желанием карьерного роста.

Сабо отметил, что экс-игрок "Шахтера" променял участника Лиги чемпионов на аутсайдера чемпионата России.

"О каком карьерном росте может идти речь, если футболист сознательно отказался от выступления в составе "Шахтера" в Лиге чемпионов? Андрей Шевченко принципиально не приглашает легионеров из России", – цитирует легендарного футболиста издание "Експресс".

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"Променял": легенда "Динамо" высмеял переход футболиста сборной Украины в российский клуб

Instagram Ивана Ордеца

Отметим, что болельщики сборной Украины гневно отреагировали на переход Ордеца в российское "Динамо", засыпав его оскорбительными комментариями.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Динамо" Олег Саленко признался, что шесть лет не виделся с сыном из-за агрессии России по отношению к Украине.

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Персоны
Йожеф СабоИван Ордец
Теги
ФК Динамо Киевсборная Украины по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Выросло, дерьмо продажное, над унитазом!
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