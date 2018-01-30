Прокол ФФУ и шансы Украины в Лиге наций: обзор спортивных СМИ

Игровая программа нового года обретает реальные очертания. Уже в феврале наши клубы будут проводить официальные матчи, да и сборная Украины теперь может вести адресную подготовку к встречам с соперниками по Лиге наций УЕФА.

МЕЖДУ ЧЕХИЕЙ И СЛОВАКИЕЙ

Нововведение Европейского футбольного союза пришлось по душе масс-медиа и было должным образом оценено специалистами. Действительно, появление свежего турнира не только заменяет товарищеские спарринги ответственными матчами с участием сборных, но и предоставляет дополнительную возможность пробиться в финал континентального первенства.

Если кратко, то любая национальная команда, провалившая отбор ЕВРО-2020, но выигравшая свою группу в Лиге наций, получит шанс завоевать вожделенную путевку в споре трех таких же "товарищей по несчастью", и это, безусловно, – стимул.

В среду, 24 января, в Лозанне состоялась жеребьевка стартового розыгрыша Лиги наций УЕФА, назвавшая в том числе и оппонентов украинской команды. Пребывающие с нами в одной весовой категории сборные Чехии и Словакии не являются ни удачным, ни плохим жребием для "сине-желтых".

Они – не прописные фавориты как, например, Германия или Испания, и не годятся на роль аутсайдеров подобно Гибралтару или Сан-Марино. В каком состоянии соперники подойдут к осеннему циклу, покажет время, но в любом случае, дабы одолеть каждого из них, команде Андрея Шевченко придется напрячься.

Наш наставник понимает всю сложность стоящей перед ним задачи и пока оценивает шансы своих подопечных сдержанно:

"Словакия и Чехия – хорошие команды, которые стараются играть в комбинационный футбол. Со Словакией мы недавно проводили товарищеский матч, и это была хорошая игра. В обеих командах есть хорошие исполнители, поэтому, думаю, нас ждут интересные матчи. Обе страны являются соседями Украины, поэтому болельщикам будет легче добираться на матчи.

Рад, что появился такой турнир как Лига наций. Турнир дает возможность командам более низкого уровня попасть на чемпионат Европы через плей-офф. Плюс группы распределены правильно, нет большой разницы в классе между командами. Думаю, для болельщиков будет интересно следить за матчами, каждый из которых будет по-своему напряжен" (Sport.ua, 24.01).

Со своей стороны, бывший "рулевой" сборной Украины и легендарный в прошлом футболист Леонид Буряк справедливо замечает, что подобный турнир в какой-то мере развязывает руки тренерам:

"Теперь не нужно будет искать соперников для товарищеских матчей. Те команды, которые имеют высокий рейтинг, зарабатывают на этом деньги. Для того, чтобы сыграть спарринг с, например, Бразилией или Италией, нужно заплатить баснословные деньги. А здесь же волей жребия нам попадаются сборные, которые обязаны с нами сыграть. Полагаю, для футбольной Федерации и тренеров сборной внедрение такого турнира – большой плюс. Важно, что у сборных будет мотивация играть в таких матчах. Создание Лиги наций – очень хорошая идея. График товарищеских игр составлен таким образом, что тренерскому штабу можно спокойно планировать свою подготовку и ни о чем не беспокоиться.

Если проанализировать, то раньше довольно часто у нас в соперниках были, откровенно говоря, далеко не сильные оппоненты. Сейчас же сборной Украины будут противостоять действительно крепкие коллективы. Для того чтобы обыграть Словакию и Чехию, нашей сборной придется приложить немало усилий" (Dynamo.kiev.ua, 24.01).

Вместе с тем, можно предположить, что результаты выступления сборной в Лиге наций вряд ли будут рассматриваться как критерий работы нынешнего тренерского штаба, задача которого предельно ясна – попасть на ЕВРО-2020. И в этом плане вполне можно согласиться с мнением главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова:

"Никаких вопросов к Шевченко по результатам выступлений в этом турнире не будет, так как впереди нас ждет стандартный отборочный турнир с двумя путевками в группе. Конечно, лучше такую ??возможность иметь, но если мы потерпим неудачу, никто не будет делать из этого трагедии, как к событию с повышенной важности. Думаю, этот турнир будет довольно трудно начать. Все уже привыкли, что есть отборочный турнир. Задача же этого – заменить бесконечные товарищеские матчи. Идея правильная, но редко какая идея так сразу заработает. В любом случае, я верю в будущее этого турнира. В крайнем случае, это будет лучше, чем было раньше" (1927.kiev.ua, 26.01).

Как бы там ни было, Лига наций стартует только в сентябре, и до того наша команда должна будет занять себя товарищескими поединками. Кто станет оппонентами украинцев, решается уже сейчас.

Согласно муссирующейся в СМИ информации, весной Украина померяется силами с Саудовской Аравией и Японией. Кроме того, весьма вероятно, будет организован спарринг с Турцией. Об этом обмолвился Шевченко, это же подтверждает и тренер турок Мирча Луческу:

"Я общался с Андреем Шевченко по поводу товарищеского матча. Возможно, уже очень скоро сборная Турции сыграет против Украины. Подобную возможность обсуждали еще в Харькове и договорились вернуться к этому вопросу после жеребьевки Лиги наций. Такая игра будет полезной для обеих команд. Шевченко – молодой тренер, а у меня новая молодая команда. Мы решим этот вопрос" (Shahta.org, 25.01).

ЗИМНЯЯ ПОДГОТОВКА С ЮЖНЫМ ПРИЦЕЛОМ

Ну а тем временем ведущие украинские клубы готовятся ко второй части сезона. Понятно, что наибольшее внимание отечественных изданий приковано к "Шахтеру" и "Динамо", не только соперничающим за национальное "золото", но и продолжающим борьбу на континентальной арене.

"Шахтер". Горняки, которым в 1/8 финала Лиги чемпионов предстоит схлестнуться с итальянской "Ромой", завершили первый из двух запланированных сборов – в Турции. Судя по высказываниям представителей тренерского штаба донетчан, футболисты поработали на славу. Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека не скрывает – он доволен:

"Сборы были продуктивными, мы интенсивно поработали. Некоторые игроки выглядят хуже, некоторые лучше – это нормально, ведь времени на подготовку к официальным матчам еще много" (Footballua.tv, 24.01).

Полон оптимизма и ассистент Фонсеки – Нуну Кампуш:

"После отпуска ребята вернулись не на оптимальном уровне готовности, однако они следили за собой и были в приемлемых кондициях. Наш первый сбор в Турции прошел очень хорошо. Футболисты проявили себя отлично, и уже сейчас начинают набирать необходимую форму" (Shakhtar.com, 25.01).

"Динамо". В отличие от "Шахтера", после Турции отправившегося покорять ОАЭ, киевляне оба своих зимних сбора проведут в одном и том же месте – в испанской Марбелье. Ненадолго вернувшееся домой "Динамо" уже в четверг, 1 февраля, вновь отправится в Испанию. Именно "бело-синим" первым из представителей УПЛ придется в 2018 году сражаться на официальном уровне – 15-го числа их ждет непростой выездной матч против греческого АЕКа в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА.

В понедельник, 22 января, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала клубный рейтинг, в котором "Динамо" совершило грандиозный рывок на 112 позиций, обосновавшись на 27 месте и обойдя "Шахтер", оставшийся 33-м. Впрочем, в Киеве наверняка сему признанию не придают большого значения, понимая, что свой статус нужно в первую очередь доказывать на поле. Решением игровых задач нынче и занят тренерский штаб Александра Хацкевича, оставшегося удовлетворенным первым испанским сбором. Белорусский специалист оправданно не ставит во главу угла результаты контрольных спаррингов, проводимых на фоне внушительных нагрузок:

"Мы выполнили практически всю программу в плане двухразовых тренировок. Во время контрольных матчей было видно, что в простых ситуациях технического брака очень много. Конечно, это не может не сказываться. Как я говорил и после первой игры, ноги с головой вместе не работают. Самое главное – того объема, той дисциплины, которая была во время игры, мы придерживались и практически выполнили. Нереализованные моменты спишем на то, что мы не готовились целенаправленно именно к этим играм" (Dynamo.kiev.ua, 24.01).

Игры чемпионата Украины возобновятся 17 февраля, и это не может не вызывать опасения. Дело не только в качестве полей в зимнюю пору, но и в низкой посещаемости стадионов. Глава Премьер-лиги Украины Владимир Генинсон объясняет столь ранее "пробуждение" турнирной необходимостью:

"Мы обязаны закончить чемпионат до 19 мая. Финал Лиги чемпионов – в Украине. Получается, у нас вылетело как минимум два тура, которые могли быть сыграны. Чемпионат увеличился на 4 матча – появился плей-офф. Середина февраля – это единственное время, когда можно начать, иначе мы не успеем провести все матчи" (Ua.tribuna.com, 23.01).

Впрочем, наверняка куда больше Генинсона сейчас заботит вопрос судебной тяжбы между "Динамо" и ФФУ. То, как оценит Спортивный арбитражный суд в Лозанне (КАС) аргументы киевлян, отказавшихся в августе ехать на игру в Мариуполе, может существенно повлиять на ход чемпионата страны: без трех очков, засчитанных Контрольно-дисциплинарным комитетом федерации, донбасский клуб вполне может оказаться вне первой "шестерки". А ведь всех этих осложнений можно было избежать, если бы было принято предложение "Динамо" – провести первый матч в столице, а не в Мариуполе. Того же мнения собственно придерживается и президент УПЛ:

"Еще на старте чемпионата мы высказали предложение первый матч сыграть в Киеве, а ответный – в Мариуполе. Ведь игра должна была состояться в канун дня Независимости Украины. Но клубы не поддержали. В этой истории мы не становились ни на одну из сторон. Игорь Михайлович Суркис правильно сказал мне, что я должен занимать позицию центрального защитника. Не правого, не левого, а центрального. Мы старались делать, чтобы вокруг этого матча было как можно меньше страстей и скандалов" (Ua.tribuna.com, 23.01).

МАРИУПОЛЬ. КТО ЗАТЯГИВАЕТ ПРОЦЕСС?

"Мариупольский" вопрос продолжает оставаться наиболее актуальным и животрепещущим в свете скорого возобновления игр чемпионата. Как это ни удивительно, единственной организацией, демонстрирующей незаинтересованность в оперативном разрешении проблемы, остается ФФУ, для которой развитие футбола в стране является прямой обязанностью…

События минувшей недели еще раз подтвердили отсутствие какого-либо желания у чиновников из Дома футбола поскорее завершить эту тяжбу. Хотя лояльные к федерации СМИ и пытались ввести болельщиков в заблуждение, настаивая на якобы инициативности команды Павелко в данном процессе.

В частности, "Вести", ссылаясь на собственные источники информации, уверяли читателей, что именно ФФУ попросило Лозанну ускорить рассмотрение "мариупольского" вопроса.

"Как стало известно "Вестям", ФФУ обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Федерация просит рассмотреть дело по апелляции киевского "Динамо" на решения КДК и АК ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ до возобновления соревнований в чемпионате Украины. Первый тур весенней части первенства запланирован на 17 февраля. По имеющейся у нас информации, лозаннский суд пошел навстречу ФФУ. Заседание назначено на 12 февраля" (Vesti-ukr.com, 26.01).

А телеканалы "Футбол 1/2", представляющие теперь не только интересы донецкого "Шахтера", но и национальной федерации, пошли еще дальше. По версии "Футболов", ФФУ занимает самую активную позицию, тогда как "Динамо" всего лишь "не должно саботировать рассмотрение дела" (Matchday.ua, 27.01).

Благо киевский клуб немедленно уличил манипуляторов во лжи, и разложил по полочкам диспозицию сторон, четко указав, кто за что ратовал, и кто какие шаги предпринимал.

Пресс-служба "Динамо" напомнила, что вопрос о срочности данного дела клуб поставил в своем заявлении еще 8 декабря, попросив КАС применить ускоренную процедуру. И тогда, как известно, ФФУ прямо отказалась от такого формата.

Тем не менее, ФК "Динамо" в полном тексте апелляционной жалобы повторно детально разъяснил необходимость получения решения КАС в максимально короткий срок, а именно – до 20 февраля. При этом "Динамо" предложил суду выдать сторонам до этой даты короткий текст решения (т.е. резолютивную часть).

"Но ФФУ, очевидно, не видела необходимости быстрого разрешения "мариупольского" дела, а потому в конце декабря решила получить продление срока, что суд не мог не сделать, согласно требований Кодекса КАС. Таким образом, по инициативе ФФУ был установлен новый срок – до 23 января 2018 года" (Fcdynamo.kiev.ua, 27.01).

Дальше – больше. Третьего января "Динамо" выразил свою обеспокоенность тем, что ФФУ пытается затянуть рассмотрение дела, что может привести к невозможности исполнения решения (если таковое будет в пользу "Динамо"), а также поставит под сомнение легитимность результатов турнира, если "шестерки" будут неправильно сформированы. Отвечая на данное письмо, КАС согласился с такими аргументами и четко обрисовал ситуацию:

"Сообщаем Апеллянту [Динамо], что КАС приложит все усилия, чтобы предоставить решение до 20 февраля 2018 года. Тем не менее, Ответчик [ФФУ] возразил против ускоренной процедуры, которая была запрошена Апеллянтом, и Судебный офис КАС не может применить такую ускоренную процедуру без прямого согласия сторон" (Fcdynamo.kiev.ua, 27.01).

В то же время, как сообщил официальный сайт динамовского клуба, ФФУ продолжила затягивать рассмотрение дела и попросила КАС об очередной отсрочке, связанной с травмой адвоката, которую он получил во время катания на лыжах. При этом представители федерации в своем запросе на продление срока подали ситуацию так, будто быстрое рассмотрение дела волнует только "Динамо", а ФФУ просто не возражает против этого:

"…если Панель решит проводить слушания, то мы не будем возражать против назначения их на дату, которая предшествует последнему, 22-му, туру первого этапа Чемпионата (т.е. до 3 марта 2018 год), ни против выдачи только результативной части решения, для того, чтобы обеспечить спокойную выдачу решения до начала второго этапа Чемпионата, что является основной причиной беспокойства Апеллянта, в части сроков производства" (Fcdynamo.kiev.ua, 27.01).

Очень точно оценил сложившуюся ситуацию зам главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов, на своей страничке в Facebook откровенно высмеявший аргументы ФФУ:

"Оказывается, (вдумайтесь!) перед Рождеством, 22 декабря, адвокат, представляющий интерес ФФУ, некто Дэвид Кессерли, поехал кататься на лыжах и получил травму. В общем, г-н Кессерли был нетрудоспособен с 22 декабря по 19 января. Что, кстати, не помешало ему лично подписать прошение о переносе, а также еще некоторые письма в конце прошлого года.

…1. Что мешало ему подать прошение пораньше, а не в последний момент?

2. Если в материалах дела есть письма, которые подписывались еще и вторым адвокатом по этому делу – Антоном Сотиром (в прошлом заместитель председателя Палаты по разрешению споров ФФУ), что мешало Антону подготовить эти возражения?

Я нисколько ни юрист, а потому поправьте, если ошибаюсь. Мы имеем, что ФФУ заплатило чьи-то деньги (наверное, с неба упавшие) швейцарской юридической фирме. Эта юридическая фирма не в состоянии вовремя выполнить свою работу, по причине травмы у адвоката, который данным делом занимается. Травма получена не от умственного перенапряжения и не на рабочем месте. Я правильно понимаю, что ФФУ имеет основания подать иск на эту фирму?

Или все-таки эти телодвижения делались с ведома, подачи и по желанию руководства ФФУ?

Если серьезно, вся эта байда подтверждает, что ффушники заинтересованы в затягивании дела. Ведь если Лозанна примет решение в пользу "Динамо" даже в начале марта, его будет трудно выполнить, поскольку шестерки будут сформированы, и второй этап начнется" (22.01).

Информация на официальном сайте "Динамо" полностью подтверждает слова журналиста.

Так, клуб доносит до сведения общественности, что 23 января КАС предложил сторонам в качестве даты слушаний 12 февраля и поинтересовался, нет ли у сторон возражений. ФК "Динамо" в тот же день сообщил суду, что благодарит его за столь оперативную работу, и что, естественно, не возражает против указанной даты. Представители же ФФУ, в свою очередь, 25 января сообщили, что в целом не возражают против назначения слушаний на 12 февраля, но при одном условии: "Федерация футбола Украины считает, что в данном деле нет необходимости проводить слушания, и, следовательно, предлагает принять решение на основе документов, которые находятся в распоряжении КАС".

В итоге представители столичного клуба делают вывод об отсутствии в действиях ФФУ какой-либо заинтересованности в скором продвижении дела:

"Совершенно очевидно, что ФФУ ни разу на протяжении длительного времени не показала свою заинтересованность в том, чтобы дело было рассмотрено в максимально сжатые строки и с минимальным ущербом для соревнования. В то время как для "Динамо" стабильность соревнований и возможность выполнения решения КАС была важнее собственного комфорта. Хотя обстоятельства складываются таким образом, что на изучение ответа ФФУ у клуба будет максимум 5 дней (так как ФФУ подаст суду свои возражения 5 февраля, на следующий день суд отправит их апеллянту, и только 7 февраля "Динамо" получит документы по почте).

Еще один немаловажный факт, который ярко характеризует оппонентов "Динамо". Согласно Кодекса КАС, судебные издержки, установленные судом, должны выплачиваться в равной мере двумя сторонами до слушаний. Но ФФУ не заплатила свою часть судебных издержек, о чем Суд сообщил в письме от 26 января 2018 года. И теперь клубу придется нести финансовые расходы в т.ч. и за ФФУ" (Fcdynamo.kiev.ua, 27.01).

ЗАБОТА ОБ ИГРЕ. ВЕРСИЯ ФФУ

Пожалуй, не требуют дополнительного информационного сопровождения и многочисленные факты вмешательства государственных структур в работу региональных футбольных федераций. То, что ФФУ должна выжигать каленым железом, наоборот, происходит при ее непосредственном участии!

В тех областях, где не удается поставить к штурвалу "своих" руководителей, ведомство попросту инициирует создание альтернативных структур – в противовес всем принятым в цивилизованном футбольном обществе принципам. Один из самых показательных примеров такого беспредела – события, развернувшиеся в Одессе.

Не случайно ведь руководители Федерации футбола Одесской области в открытом письме обращались к президенту ФФУ с жалобой о давлении на делегатов перед выборами главы – со стороны первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, начальника управления Алана Плиева, заместителя главы комитета по развитию футбола Юрия Титоренко и директора правового департамента Игоря Грищенко… Но надлежащие меры приняты не были – на защиту интересов региональной федерации никто не встал, а превысившие власть чиновники остались безнаказанными.

Новости Пятикратного чемпиона Украины по футболу подозревают в сдаче матча

Зато была создана некая Одесская областная федерация футбола, которую возглавил председатель областной государственной администрации Максим Степанов. Понимание своей роли в этом проекте ФФУ он обозначил так:

"Я предлагаю подать заявку в Федерацию футбола Украины, чтоб Одесская областная Федерация футбола вошла в их состав. А это – участие в чемпионатах, которые проходят под эгидой Федерации футбола Украины. И финансирование, и создание материально-технической базы" (Infoport.live, 23.01).

Это – беспрецедентный и вопиющий факт, когда маниакальным стремлением к узурпированию власти страдает чиновник, занимающий должность зампредседателя Юридического комитета УЕФА. Организации, из года в год демонстрирующей реальную заботу об Игре миллионов. А то, сколь разнятся посылы Европейского футбольного союза с диктаторскими замашками нынешнего руководства ФФУ, легко было убедиться после недавно состоявшейся в Ньоне встречи Стратегического совета по профессиональному футболу (ССПФ).

О высоком статусе данного мероприятия можно судить хотя бы по некоторым знаковым именам из солидного списка его участников. Кроме президента Александера Чеферина, вице-президентов и Генсека УЕФА на встрече, например, были представители Европейской ассоциации Клубов:

Хосеп Мария Бартомеу, Президент ФК "Барселона",

Нассер Аль-Хеллаифи, Президент ФК "ПСЖ",

Питер Лоувел, Президент ФК "Селтик",

Эд Вудворд, Вице-президент ФК "Манчестер Юнайтед",

Андреа Аньелли, Президент ФК "Ювентус".

Европейские Профессиональные Футбольные Лиги представлял президент организации Ларс-Кристер Олссон.

Повышенный интерес к этому мероприятию проявил и ФИФПро в лице небезызвестного футбольного профсоюзного деятеля Тео Ван Сеггелена.

На заседании в Ньоне обсуждались действительно жизненно важные для будущего футбола вопросы. В частности, возможное введение по окончании сезона ряда новых правил с целью дальнейшего укрепления финансового "фэйр-плей", а также поддержание конкурентного баланса между клубами. Все присутствующие согласились с тем, что данные направления – приоритетны для европейского футбола.

"Участники встречи обсудили ряд потенциальных мер – ограничение по количеству игроков в команде, а также идею налога на роскошь или налога на трансферы. Данные меры могли бы помочь решить проблемы конкурентного дисбаланса в европейском футболе. Дальнейшие переговоры по данным вопросам пройдут в ближайшие месяцы" (Uefa.com, 24.01).

Занимается ли чем-то подобным Федерация футбола Украины? Беспокоит ли ее руководителей катастрофическая посещаемость матчей или то и дело вспыхивающие скандалы вокруг потенциальных "договорняков" на самом разном уровне?

Факты говорят об обратном. А значит, и на скорый подъем украинского футбола, несмотря на локальные успехи на клубном уровне, к сожалению, уповать не приходится.