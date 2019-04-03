Произошедшее с Зинченко вызвало панику у болельщиков

Болельщики "Манчестер Сити" впали в настоящий шок после того, как украинский футболист "горожан" Александр Зинченко получил травму и не смог продолжить поединок с "Кардиффом".

Александр Зинченко кадр из видео

В Twitter поклонники английского клуба и игрока сборной Украину устроили панику, выражая свои чувства в расстроенных смайликах и возгласах.

Напомним, что Зинченко получил серьезное повреждение в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии. 22-летний футболист сборной Украины потянул заднюю поверхность бедра и был заменен на 19-й минуте. По предварительным прогнозам Саша пропустит две-три недели.

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