МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Произошедшее с Зинченко вызвало панику у болельщиков

1.8тЧитать материал на украинском

Болельщики "Манчестер Сити" впали в настоящий шок после того, как украинский футболист "горожан" Александр Зинченко получил травму и не смог продолжить поединок с "Кардиффом".

Александр Зинченко

Александр Зинченко

кадр из видео

В Twitter поклонники английского клуба и игрока сборной Украину устроили панику, выражая свои чувства в расстроенных смайликах и возгласах.

Произошедшее с Зинченко вызвало панику у болельщиков
Произошедшее с Зинченко вызвало панику у болельщиков
Произошедшее с Зинченко вызвало панику у болельщиков
Произошедшее с Зинченко вызвало панику у болельщиков
Произошедшее с Зинченко вызвало панику у болельщиков
Новости
"Мы создали монстра!" В Англии поражены игрой Зинченко за сборную Украины

Напомним, что Зинченко получил серьезное повреждение в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии. 22-летний футболист сборной Украины потянул заднюю поверхность бедра и был заменен на 19-й минуте. По предварительным прогнозам Саша пропустит две-три недели.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения