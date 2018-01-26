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Прогиб засчитан: знаменитый итальянский тренер выслужился перед Путиным

2.1тЧитать новость на украинском

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о влиянии Владимира Путина на трансферную политику клуба. Итальянский специалист отметил, что его команда планирует усилиться несколькими игроками с российским гражданством в угоду президенту России.

"Сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся. Я еще летом говорил, что мы бы хотели подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Тогда мы этого не сделали – что ж, предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится", – передает слова Манчини Чемпионат.

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Персоны
Владимир ПутинРоберто Манчини
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
ФК Зенит
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