Прогиб засчитан: знаменитый итальянский тренер выслужился перед Путиным

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о влиянии Владимира Путина на трансферную политику клуба. Итальянский специалист отметил, что его команда планирует усилиться несколькими игроками с российским гражданством в угоду президенту России.

"Сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся. Я еще летом говорил, что мы бы хотели подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Тогда мы этого не сделали – что ж, предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится", – передает слова Манчини Чемпионат.

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