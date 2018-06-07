Проделки Путина не забыты: в США приготовили России подлянку перед ЧМ-2018

Члены Палаты представителей Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийную резолюцию по России. В ней осуждаются нарушения международных законов и отход от ценностей ФИФА в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.

Авторами документа являются республиканка из Флориды Илеана Рос-Лехтинен и демократка из Огайо Марси Каптур, передает "Голос Америки".

В число указанных фактов нарушений, включенных в резолюцию, вошли насильственное вторжение в Украину; хорошо задокументированные случаи нарушения прав человека; арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.

"По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России, который должен собрать миллиарды зрителей на всей планете, наша резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл осуществляемую Россией продолжающуюся кампанию дезинформации, вмешательства в выборы, попрание прав человека и насилие в разных точках мира, – приводятся в пресс-релизе слова Каптур.

Конгрессвумен считает, что США обязаны объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, "скорее всего, пойдет на пользу лишь богатым олигархам – друзьям Путина".

"В тот момент, когда внимание мира будет сфокусировано на России, нам нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность (за свои действия), и призвать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий, которые создают для их клептократических режимов видимость законности", – продолжает Рос-Лехтинен.

Инициативу обеих женщин-политиков поддержал член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

"Когда речь заходит о нашем общем впечатлении от самого популярного в мире вида спорта, мы можем сделать гораздо больше, нежели вознаграждать опасное и безответственное поведение (властей) России в виде оказания им чести стать хозяевами чемпионата мира. Эта двухпартийная резолюция ясно дает понять, что насильственные и агрессивные действия России не будут забыты или приукрашены. Мировое сообщество должно оказать противодействие Путину и его приспешникам", – сказано в его заявлении.

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