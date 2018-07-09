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Продать и выдохнуть: 10 вопросов о трансфере Ярмоленко в Англию

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Еще осенью прошлого года все выглядело немецкой сказкой - парень из далеких (для немцев) краев пришел в одну из лучших команд Германии, почти сразу попал в состав и начал забивать-раздать. Для Андрея Ярмоленко и всей Украины его переход в "Боруссию" стал одним из успешнейших за всю историю украинского футбола.

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Но прошел год, праздничные настроения сменились серыми буднями, и вот Ярмоленко уже не нужен "Боруссии" - Андрей, судя по всему, перейдет в английский "Вест Хэм". Немецкая сказка закончилась.

Андрей Ярмоленко (слева) сразу после подписания контракта с "Боруссией"

Фото официального сайта "Боруссии"

Почему "Боруссия" решила попрощаться с Ярмоленко?

Здесь все прозаично - довольно статусный футболист не приносит никакой пользы команде, а значит, несет только расходы на его зарплату. Именно так - немецкие клубы уже давно стали бизнес-проектами, и на первое место всегда ставят денежный интерес. Никаких "динамовских сердец" и прочих сантиментов.

Поэтому сейчас "Боруссия" ловит момент, чтобы продать Ярмоленко не дешевле, чем купила у "Динамо" (25 млн. евро). Дальше возлагать надежды на Андрея на футбольном поле в Дортмунде уже вряд ли собираются.

Что привело к неудачному положению Андрея в "Боруссии"?

Очень несвоевременная травма и смена тренера. Повреждение сухожилья случилось очень не вовремя, в январе. Первую половину сезона украинец провел отлично, проявил себя в Бундеслиге, и когда пришло время выходить на новый уровень, - сломался. А дальше футболист серьезно выпал из общего течения, которое, ко всему, возглавил еще и другой специалист. Если с Босом у Ярмоленко все складывалось отлично, то Штегер не стал для Андрея своим тренером и с приходом в Боруссию сразу отодвинул травмированного украинца на второй план.

Андрей Ярмоленко и Петер Бос

Getty Images

Помешали ли Ярмоленко конкуренты?

Да. Атака дортмундцев в целом насыщена громкими именами - Марко Ройс, Марио Гетце, Андреа Шурлле, Синдзи Кагава (а когда Ярмоленко переехал в "Боруссию", то там еще играл Пьер Эмерик Обмамеянг, позже ушедший в "Арсенал"). Выдерживать конкуренцию с такими игроками - большой подвиг для украинского футболиста.

Но здесь дело не сколько в именитых исполнителях, сколько в перспективных игроках. Кристиан Пулишич и Джейдон Санчо - два фланговых атакующих хавбека, в которых "Боруссия" видит отличную перспективу. 18-летнего Санчо уже оценивают в 15 миллионов (хотя у человека в Бундеслиге только 1 гол), а 19-летнего Пулишича - в 45! Нет сомнений, что именно этих игроков будут развивать немцы, чтобы в перспективе продать за отличные деньги. С Ярмоленко такой прием уже не пройдет.

Стала ли переломным моментом зимняя травма?

Как говорилось выше, травма много на что повлияла. И таки по-своему стала переломным моментом. До того, как травмироваться, Андрей сполна пользовался своим шансом - играл в стартовом составе, оправдывал ожидания и сумел сделать 6+6 (голов и результативных передач). Даже действуя не на своей основной позиции, а в центре поля, Ярмоленко приносил пользу.

Травмировавшись, украинец выпал из этого "удачного течения", а его место заняли другие. Оправились от своих травм и проблем Ройс и Гетце, разыгрался Пулишич, засветился Санчо. И снова возвращать только набирающего ход Ярмоленко никто не собирался (тем более, в то время, как "Боруссия" успешно завоевывала место в Лиге чемпионов).

Getty Images

Может ли ситуация сложиться иначе?

Вряд ли. Разве что продадут не в "Вест Хэм", а в другой клуб, который согласится на цену "Боруссии" (желающей продать его за не меньшие деньги, чем купила у "Динамо" - 25 млн. евро). Оставлять Ярмоленко у себя, учитывая отличный набор атакующих игроков, немцам особо нет смысла. Тем более, что сейчас на него еще есть спрос.

Откуда взялся Вест Хэм?

Типичный середняк английской Премьер-лиги, с немалыми (как и у других) амбициями и большими по европейским меркам деньгами. Сейчас английские клубы даже средней руки добились такого финансового положения и статуса (за счет статуса самой АПЛ), что могут спокойно сманивать всех более-менее известных в Европе игроков с именем. И без проблем отдавать за это 20-25, а если потребуется - и 30-35 млн. евро. "Вест Хэм" в Англии сейчас - один из первых среди таких.

О Ярмоленко же в Англии говорили еще пару лет назад, когда активно сватали сначала в "Сток Сити", а затем в Эвертон. А тут Андрей засветился еще больше уже в сильной Бундеслиге и оказался в выгодной для покупки ситуации.

Getty Images

Стоит ли выбирать команду-середняк, но в сильнейшей лиге мира?

Вполне. Для Ярмоленко будет не зазорно перейти в команду ранга "Вест Хэма". То, что Ярмоленко был звездой в зачастую слабом "Динамо" и упадочном чемпионате Украины, а позже попал в Боруссию, не значит, что ему теперь дорога только в топ-клубы. Да и сам уровень Ярмоленко откровенно не дотягивает до условных "Челси" и "Арсенала".

"Вест Хэм" же явно должен прибавить после неудачного сезона с 13-м местом в АПЛ, и Ярмоленко может стать частью новой кампании. Тем более, это же "Англия" - очень качественный футбол и колоссальный опыт для любого игрока в мире.

Какие в целом перспективы Андрея в Англии?

Перезагрузиться, заиграть и таки выйти на новый уровень (что он должен был сделать еще в Германии) - вот главные цели Ярмоленко в Англии. И это ему вполне по силам. Да, есть риск пролететь так же, как и в Германии - выпасть из течения из-за травмы или т.п., а потом засесть на скамейке запасных. Но "Вест Хэм" - все же не "Боруссия", тут ротация будет поспокойнее и ставка на Андрея будет наверняка побольше. Так что работать, работать и брать свое.

Getty Images

Получит ли что-то Динамо от трансфера из "Боруссии" в "Вест Хэм"?

По всей видимости, нет. Подробные детали договоренностей между "Динамо" и "Боруссией" остаются непубличными, но во время трансфера Андрея немало говорилось только за бонусы в случае успешных выступлений самого Ярмоленко. Ни о каких выгодах для Динамо при следующей продаже футболиста "Боруссией" речи не шло.

Да и такой шаг выглядел бы вовсе нелогичным - вряд ли в Дортмунде собирались "с наваром" и большими перспективами продавать на тот момент уже 27-летнего хавбека.

Скажется ли переход в "Вест Хэм" на карьере в сборной Украины?

Абсолютно нет. В Украине Ярмоленко - безоговорочная звезда и будет оставаться таким, даже если попадет в глубокий запас того же "Вест Хэма". Андрея продолжат вызывать в сборную в любом случае, где на него и Коноплянку полагаются большие надежды в атаке. Не вызвать Ярмоленко на важный матч, даже без игровой практики в клубе, в сборной Украины никто не решится.

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Тема
Трансферы
Персоны
Андрей ЯрмоленкоМарио ГетцеИгорь СуркисЕвгений Коноплянка
Объекты
ФК Динамо КиевБоруссия ДортмундФК Арсенал КиевФК Вест ХэмФК Челси
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