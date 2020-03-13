Продались: экс-арбитр рассказал, как уговорил украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов убедил украинских футболистов выступать за сборную России после Евро-1992, предложив им квартиры в Москве.

"Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов (российский футбольный функционер – Ред.) перед вылетом из Гётеборга попросил: "Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию". Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона – поляну накрыли. Им решили квартиры предложить", – цитирует слова Хусаинова издание Чемпионат.

Сергей Хусаинов Спорт-Экспресс

Он отметил, что от квартиры в Москве смогли отказаться не все.

"Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жильё выбирать – в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: "А что ты с ней будешь делать?" – "Продам". Так и получилось: продал, даже не въезжая. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином", – рассказал Хусаинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Уфы", за которую выступал украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, Вадим Евсеев заявил, что наш соотечественник мог получить российское гражданство.

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