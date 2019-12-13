На эмоциях нельзя, но тут – надо. Хотя с другой стороны мы просто боялись признаться, что "Динамо" может не выйти из такой группы Лиги Европы (хотя с самого начала говорил, что киевляне будут бороться лишь за второе место в группе).

"Возликуем" - очередное дно пробито, до ядра земного шара еще ближе. Конечно, хочется и ругаться, и плеваться, и хвататься за голову. Хотя опять же, еще есть чему удивляться? Нет – это и есть нынешний уровень "Динамо", когда в двух матчах не можем обыграть скромняка из Швейцарии и пройти команды Швеции и Дании (второстепенных футбольных стран Европы).

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена не верит, что его команда могла пролететь мимо плей-офф Лиги Европы facebook.com/fcdynamoua

Да, это очередная "ручка", до которой доведена команда. После матча тут спрашивают: "Как можно вообще катать такое го*но?" Вопрос хороший, ответ – неприятный. Можно, и можно хуже катать, когда ты действуешь по образу дворовой команды. Без четкого руководства, продуманной стратегии развития, хорошего тренера и т.д.

Да, Михайличенко только четвертый месяц в "Динамо", без своих трансферов и сборов. Но уже давно понятно, что он не тренер уровня борьбы за чемпионство и путевки плей-офф Лиги Европы. Тот бардак, что творился на скамейке в матче с "Шахтером" в Кубке Украины (когда Жерсон психовал), только оголил проблемы нынешнего тренерского штаба. А дальнейшие результаты с нервами и нелогичными кадровыми решениями – только подтвердили полный атас.

Когда уже после 2-3-го матча пошли слухи, что игроки задумали "плавить" Михайличенко – только усмехнулся. Но не удивился, что случится и подобное. Плавили ли специально, и только в Лиге Европы – доказательств нет. Однако, опять же, есть игра и результаты: непонятный во многих аспектах матч в Лугано (0:0), провальное начало в домашней игре с "Копенгагеном", феерия обороны и красная Сидорчуку (бывший "металлург", кстати – из запорожского "Металлурга") в Мальме (3:4), ну и теперь тут, в Киеве с "Лугано".

Ребята, "Лугано" сегодня провел для себя матч а-ля финал Лиги чемпионов, записав нынешний сезон себе в историю (жаль только для швейцарцев, только вничью сыграли). На деле же у "Лугано" очень посредственные игроки и довольно примитивная игра, которая позволила всего 3 раза пробить по воротам и 1 раз попасть в створ. Тот самый 1 раз. Эту команду "Динамо" как одна из лучших команд Украины должна автоматом обыгрывать…

Но это уже не про нынешнее "Динамо". И не только про команду, а и про клуб. Да, вот это все – надо глобальные перемены, начиная с руководства, реформирование всей системы, полностью другая тренерская концепция и полная перезагрузка. Все эти вещи давно понятны, но в то же время закопаны одним человеком как сундук Кощея, чтобы никто никогда не нашел.

Очередное дно пробито, до ядра земли все ближе (зато теплее). Но обойдемся без резких шагов – это ведь только навредит динамовской семье и поразит славные "бело-синие" сердца. Лучше один Анатольич пошлет болельщиков нах*й. Так может сам туда же (и другие, кто заслуживает, - тоже)?

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!