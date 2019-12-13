Главная Новости
13 декабря • обновлено в 10:02
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Блоги - Новости футбола

Максим Сухенко
Максим Сухенко
Спортивный журналист OBOZREVATEL Все статьи автора

Пробили, нах*й: о "Динамо", металлургах и очередном дне

884
Читать материал на украинском

На эмоциях нельзя, но тут – надо. Хотя с другой стороны мы просто боялись признаться, что "Динамо" может не выйти из такой группы Лиги Европы (хотя с самого начала говорил, что киевляне будут бороться лишь за второе место в группе).

"Возликуем" - очередное дно пробито, до ядра земного шара еще ближе. Конечно, хочется и ругаться, и плеваться, и хвататься за голову. Хотя опять же, еще есть чему удивляться? Нет – это и есть нынешний уровень "Динамо", когда в двух матчах не можем обыграть скромняка из Швейцарии и пройти команды Швеции и Дании (второстепенных футбольных стран Европы).

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена не верит, что его команда могла пролететь мимо плей-офф Лиги Европы

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена не верит, что его команда могла пролететь мимо плей-офф Лиги Европы

facebook.com/fcdynamoua

Да, это очередная "ручка", до которой доведена команда. После матча тут спрашивают: "Как можно вообще катать такое го*но?" Вопрос хороший, ответ – неприятный. Можно, и можно хуже катать, когда ты действуешь по образу дворовой команды. Без четкого руководства, продуманной стратегии развития, хорошего тренера и т.д.

Да, Михайличенко только четвертый месяц в "Динамо", без своих трансферов и сборов. Но уже давно понятно, что он не тренер уровня борьбы за чемпионство и путевки плей-офф Лиги Европы. Тот бардак, что творился на скамейке в матче с "Шахтером" в Кубке Украины (когда Жерсон психовал), только оголил проблемы нынешнего тренерского штаба. А дальнейшие результаты с нервами и нелогичными кадровыми решениями – только подтвердили полный атас.

Новости
"Они туда лезут!" Экс-форвард "Динамо" раскрыл "страшную" правду о тренерах

Когда уже после 2-3-го матча пошли слухи, что игроки задумали "плавить" Михайличенко – только усмехнулся. Но не удивился, что случится и подобное. Плавили ли специально, и только в Лиге Европы – доказательств нет. Однако, опять же, есть игра и результаты: непонятный во многих аспектах матч в Лугано (0:0), провальное начало в домашней игре с "Копенгагеном", феерия обороны и красная Сидорчуку (бывший "металлург", кстати – из запорожского "Металлурга") в Мальме (3:4), ну и теперь тут, в Киеве с "Лугано".

Ребята, "Лугано" сегодня провел для себя матч а-ля финал Лиги чемпионов, записав нынешний сезон себе в историю (жаль только для швейцарцев, только вничью сыграли). На деле же у "Лугано" очень посредственные игроки и довольно примитивная игра, которая позволила всего 3 раза пробить по воротам и 1 раз попасть в створ. Тот самый 1 раз. Эту команду "Динамо" как одна из лучших команд Украины должна автоматом обыгрывать…

Но это уже не про нынешнее "Динамо". И не только про команду, а и про клуб. Да, вот это все – надо глобальные перемены, начиная с руководства, реформирование всей системы, полностью другая тренерская концепция и полная перезагрузка. Все эти вещи давно понятны, но в то же время закопаны одним человеком как сундук Кощея, чтобы никто никогда не нашел.

Очередное дно пробито, до ядра земли все ближе (зато теплее). Но обойдемся без резких шагов – это ведь только навредит динамовской семье и поразит славные "бело-синие" сердца. Лучше один Анатольич пошлет болельщиков нах*й. Так может сам туда же (и другие, кто заслуживает, - тоже)?

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Лига Европы
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев НСК Олимпийский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги