Пробили дно: Россия пригрозила Англии запретом на ЧМ-2018

Российское правительство угрожает запретом любому британскому СМИ на работу во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о том, что британским СМИ не разрешат работать на Мундиале, если лицензия на работу в Британии для издания Russia Today будет отозвана, сообщает Daily Mail.

Это заявление российских властей может стать дополнительной причиной для бойкота Англией чемпионата мира. Однако в английской Футбольной ассоциации пока воздерживаются от комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", что сборная Англии может отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира 2018 года, если тамошняя футбольная ассоциация не будет уверена в полной безопасности своих игроков.