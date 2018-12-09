''Призываю всех!'' Суркис обратился к болельщикам из-за "Шахтера"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал украинских болельщиков поддержать на следующей неделе в Еврокубках не только киевский клуб, но и "Шахтер", который на "Олимпийском" сразится с "Лионом" в Лиге чемпионов.

"Динамо" от Шурика, А.Устименко

„Шахтер“ попал в такую ситуацию, что уже долго вынужден играть не дома. Поскольку за последние пять лет нам так и не удалось остановить войну на Донбассе. Сейчас ситуация для „горняков“ еще больше усугубилась: в мирном городе Харьков, где „Шахтер“ проводит свои домашние поединки, ввели военное положение. Но УЕФА на такие вещи смотрит совсем не так, как Федерация футбола Украины. Им не нужны никакие письма. И никто не едет на автобусе „Шахтера“ или „Лиона“ в Харьков — все соглашаются с тем, что матч в этом городе сейчас проводить нельзя", - цитирует президента "бело-синих" "Динамо" от Шурика".

По словам Игоря Михайлович он сознательно пошел на такой шаг, предоставляя поле донецкому клубу.

"Мы отталкивались, прежде всего, от того, что „Шахтер“ — это украинская команда. Да, безусловно, состояние поля на следующий день после проведения поединка „Шахтер“ — „Лион“ будет не самым лучшим, но, с другой стороны, мы ведь всё-таки уже решили свою турнирную задачу в Лиге Европы. „Шахтер“ же свою задачу по выходу из группы пока не решил — это „горнякам“ предстоит сделать именно в поединке с „Лионом“. Поэтому считаю, что и все украинские болельщики, и вообще все те, кто связывает себя с футболом, должны прийти на „Олимпийский“ не только в четверг, но и в среду, и поддержать нашу украинскую команду", - подытожил Суркис.

Как известно, поединок "горняков" должен был состояться в Харькове на стадионе "Металлист", но был перенесен из этого города в связи с введением в Харьковской области военного положения. УЕФА обратился с просьбой к киевскому "Динамо" разрешить провести матч "Шахтер" — "Лион" на НСК "Олимпийский" 12 декабря, и получил одобрение от руководства "бело-синих". В итоге, УЕФА одобрил проведение на главном стадионе Украины двух еврокубковых поединков подряд, а "Шахтер" в лице генерального директора этого клуба Сергея Палкина поблагодарил "Динамо" за то, что в сложившихся условиях столичный клуб пошел навстречу.

Напомним, в ближайший четверг, 13 декабря, "Динамо" сыграет на "Олимпийском" с чешским "Яблонецом" в 6-м туре группового турнира Лиги Европы. А днем ранее на этом же стадионе пройдет поединок 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" — "Лион".