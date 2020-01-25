Признано недействительными: Россия нарушила правила ФИФА и поплатилась

Выборы нового главы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) признаны недействительными.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в процессе не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

Сергей Прядкин СЭ

16 января 58-летний Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ на пять лет. РФС потребовал провести выборы президента РПЛ в течение трех месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС.

Лига может обжаловать решение РФС в течение трех рабочих дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России футболист нокаутирующим ударом отправил соперника в реанимацию. Пострадавший потерял сознание и был срочно госпитализирован в больницу, где врачи установили в добавок к травмам тяжелое сотрясение мозга.

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