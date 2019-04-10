Признан лучшим! Вратарь сборной Украины произвел фурор в Испании

Сейв голкипера сборной Украины Андрея Лунина возглавил топ-5 вратарских сейвов чемпионата Испании по футболу по итогам марта. Момент с участием украинца признан лучшим.

20-летний вратарь мадридского "Реала", выступающий на правах аренды за "Леганес", отразил штрафной удар Лемара в матче с "Атлетико" (0:1).

Также в список пяти лучших попали сейвы Хавьера Диаса Санчеса, Херонимо Рульи, Диего Лопеса и Томаша Вацлика.

Как сообщал OBOZREVATEL, после провального сезона "Реал" уволил испанского тренера Сантьяго Солари и вернул француза Зинедина Зидана. При этом мадридский клуб подставил украинца Андрея Лунина, лишив его перспективы закрепиться в команде.

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