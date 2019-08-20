Признался: в секс-скандале с Роналду произошел сенсационный поворот

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в 2010 году он откупился от американской модели Кэтрин Майорги, которая обвинила его в изнасиловании.

Как сообщает TMZ, португалец заплатил девушке $ 375 тысяч. Взятка была дана Майорге, чтобы она не обсуждала судебный процесс в СМИ.

The Sun

Кэтрин Майорга утверждает, что подверглась насилию со стороны футболиста в 2009 году. По ее словам, в 2010 году Роналду заплатил ей деньги в обмен на обещание держать язык за зубами.

Тем не менее, в 2018 году Майорга подала заявление на Роналду в полицию, обвинив его в инциденте 9-летней давности.

Португальский форвард отвергает обвинения в насилии, но, что любопытно, его адвокаты подтвердили информацию о выплате 375 тысячах долларов Майорге. Подчеркивается, что эти перечисления не означают, что португалец признает вину. Он сделал это для того, чтобы Майорга не обсуждала судебный процесс в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокуратура США сделала заявление по делу об изнасиловании, в котором фигурирует форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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