''Прижали'': Фонсека объяснил, что произошло с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал небольшой комментарий после матча 2-го тура Лиги чемпионов против французского "Лиона".

Паулу Фонсека ФК Шахтер

"Мы сделали самое сложное, забив два гола, и продолжали играть хорошо. Доминировали во втором тайме в некоторых моментах. После 60-й минуте они смогли нас прижать на левом фланге. "Лион" не мог проходить через центр - они проводили атаки через фланги. Мы дали себя прижать в той зоне, где лучше всего проявились качества французских игроков. У нас не были возможности продумать игру. Очень жаль за результат, потому что мы заслуживали победу", - подытожил португальский наставник.

Напомним, что игра "Лион" - "Шахтер" завершилась со счетом 2:2. На дубль Мораеса, бронзовый призер чемпионата Франции ответил двумя голами с интервалом в две минуты.