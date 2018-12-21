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''Пришла к нам'': Вернидуб поставил на место адептов ''русского мира''

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Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб резко высказался об отношениях с Россией. Украинский специалист не понимает, как можно дружить с агрессором.

"Я всегда говорю: "Ребята, да не мы пришли в Россию и что-то требуем у России, а Россия пришла к нам. Я не пойму, что она хочет. Мы сами разобрались бы, я уверен в этом. Но мы же не пришли в Ростов или под Ростов и там стоим". Насколько я знаю и вижу – наоборот. Так как я должен к этому относиться?" - цитирует наставника "Зари" Tribuna.

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

ФК Заря

Новости
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При этом Вернидуб считает себя истинным украинцем и патриотом.

"Я не боюсь этого, потому что я – гражданин Украины. Я здесь родился, вырос, живу. Мне эта страна, как бы не парадоксально, дала все. Я стал тем, кем я есть на данный момент. Моя фамилия – Вернидуб. Зовут – Юра. Я полностью рад. Меня так родители воспитали", – достойно ответил наставник луганчан.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб вспомнил события 2014 года, когда ему вместе с командой пришлось покидать оккупированный город. Украинскому специалисту довелось пережить встречу с вооруженными врагами.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Юрий Вернидуб
Теги
ФК ЗаряНовости ЛНР
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